به گزارش خبرگزاري فرانسه، راديو مونت كارلو امروز يكشنبه به نقل ازاين روزنامه گزارش داد: رژيم صهيونيستي براي ساخت ديوارحائل كه مراحله اوليه آن به پايان رسيده است، حدود 9/2 درصد از اراضي كرانه باختري، معادل 16 هكتارزمين را مصادره كرده است .
گفتني است، رژيم صهيونيستي براي ساخت هريك كيلومتراز اين ديوار، حدود 5/2 ميليون دلارهزينه كرده است .
درعين حال مجله فرانسوي زبان "لوبوان " نيز اين ديوار را ديوارحقد وكينه توصيف كرد ونوشت: ديوارحائل به منزله سدي بزرگ برسرراه صلح فلسطيني ها و اسراييلي ها بشمار مي رود .
اين مجله در پايان نوشت: مشكل بزرگ فلسطينيان تنها وجود ديوار حائل است كه باعث شده آنها را ازحركت به جلو بازدارد و سرزمين شان به اين راحتي توسط رژيم صهيونيستي اشغال شود .
يك روزنامه فرانسوي زبان :
ديوار حائل مانع بزرگ اسرائيل براي برقراري آرامش در سرزمينهاي اشغالي است
روزنامه فرانسوي زبان " لانوول آبزرواتور" درشماره امروز خود اعلام كرد:ساخت ديوار حائل در سرزمين فلسطين بزرگترين مانع بر سر راه طرح صلح فلسطيني ها و اسراييلي ها است .
به گزارش خبرگزاري فرانسه، راديو مونت كارلو امروز يكشنبه به نقل ازاين روزنامه گزارش داد: رژيم صهيونيستي براي ساخت ديوارحائل كه مراحله اوليه آن به پايان رسيده است، حدود 9/2 درصد از اراضي كرانه باختري، معادل 16 هكتارزمين را مصادره كرده است .
نظر شما