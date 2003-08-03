ديوار حائل مانع بزرگ اسرائيل براي برقراري آرامش در سرزمينهاي اشغالي است

به گزارش خبرگزاري فرانسه، راديو مونت كارلو امروز يكشنبه به نقل ازاين روزنامه گزارش داد: رژيم صهيونيستي براي ساخت ديوارحائل كه مراحله اوليه آن به پايان رسيده است، حدود 9/2 درصد از اراضي كرانه باختري، معادل 16 هكتارزمين را مصادره كرده است .

گفتني است، رژيم صهيونيستي براي ساخت هريك كيلومتراز اين ديوار، حدود 5/2 ميليون دلارهزينه كرده است .

درعين حال مجله فرانسوي زبان "لوبوان " نيز اين ديوار را ديوارحقد وكينه توصيف كرد ونوشت: ديوارحائل به منزله سدي بزرگ برسرراه صلح فلسطيني ها و اسراييلي ها بشمار مي رود .

اين مجله در پايان نوشت: مشكل بزرگ فلسطينيان تنها وجود ديوار حائل است كه باعث شده آنها را ازحركت به جلو بازدارد و سرزمين شان به اين راحتي توسط رژيم صهيونيستي اشغال شود .