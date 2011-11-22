آل سعود وارد یک هماورد علیه نظام فکری شیعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خادمی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی مبلغان استان لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه نظام حاکم بر عربستان یک نظام فکری خاص است که در آن هیچ کس حق ندارد به جز آموزه ها و تعالیم وهابیت دین دیگری داشته باشد اظهار داشت: اخیرا وهابیت تلاش های فراوانی در راستای متهجر و عقب مانده نشان دادن شیعه می کند.

حجت الاسلام خادمی با بیان اینکه در مراکز آموزشی و تبلیغی و مساجد در عربستان به طور مرتب علیه مذهب شیعه صحبت می شود یادآور شد: وهابیت یک جنگ و نبرد فکری جدی را علیه شیعه شروع کرده است.

وی تصریح کرد: آل سعود به طور جدی وارد یک هماورد علیه نظام فکری شیعه شده است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه این مسئله یک نکته مهم است که در سخنرانی های دهه محرم نباید فراموش شود یادآور شد: ضروری است که روحانیون در جلسات وعظ و سخنرانی مسائل مربوط به دین و اعتقادات را شفاف سازی و برای مردم بازگو کنند.

حجت الاسلام خادمی با بیان اینکه شیعه و تفکر شیعه در دنیا رسوخ پیدا کرده است افزود: در صفوف نماز جماعت در عربستان نیز مشاهده می شود که تعداد زیادی از مسلمانانی که از کشورهای دیگر آمده اند شیعه هستند.

وی در پایان یادآور شد: در عزاداری های محرم امسال تلاش بر این است که هیئت ها بیشتر در مساجد بمانند و به صحبت های مبلغان و ائمه جماعات گوش دهند.