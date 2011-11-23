تاسیس شبکه خانواده در فضای مجازی در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر همایون هاشمی افزود: بهزیستی به عنوان یک سازمان تخصصی، 120 فعالیت متنوع و رنگارنگ را که بسیاری از آنها در سطح کشور و خاورمیانه منحصر به فرد هستند برای جامعه‌ی هدف انجام می‌دهد و پشتوانه‌ اخلاقی و معنوی همه‌ این خدمات، دین مبین اسلام است.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم و سند چشم‌انداز که دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب برای آینده‌ی نظام اسلامی محسوب می‌شود، تقویت و توسعه نهاد خانواده، یک اصل شناخته شده است گفت: متولی تقویت نهاد خانواده که رکن جامعه به حساب می‌آید همه‌ی دستگاه‌ها هستند و این امر برای همه‌ نهادهای اجرایی، یک تکلیف است زیرا امر تقویت بنیان خانواده فقط از طریق تعامل و همکاری همه‌ دستگاه‌ها امکان‌پذیر است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اهمیت کار زنان سرپرست خانوار در تکفل امور خانواده گفت: زنان سرپرست خانواری که موفق می‌شوند با فعالیت مقتدرانه و با تکیه بر ایمان دینی، فرزندان‌شان را تا بالاترین سطوح علمی و تحصیلی برسانند قهرمان اخلاق و معنویت جامعه هستند و باید مورد تکریم همه‌ مردم و مسؤولان قرار گیرند.

هاشمی با ابراز تأسف از اینکه محافل علمی از خانواده و روابط سنتی و دینی حاکم بر این نهاد فاصله گرفته‌اند گفت: این فاصله‌گرفتن از آیین‌ها و سنت‌های خانوادگی، آسیب‌زاست و باید خطر آن را جدی تلقی کرد. و اگر در چرخه‌ی خدمات اجتماعی و بویژه نهاد خانواده که رکن جامعه به حساب می‌آید خللی ایجاد شود، سرمایه‌ انسانی کشور دچار فساد می‌شود. پس همه‌ افراد جامعه در قبال حفظ کانون گرم خانواده، مسئولیت دارند.

وی گفت: معیشت خانواده می‌تواند با حداقل‌ها اداره شود اما اخلاق و معنویت و فضای محبت و الفت را نمی‌توان کاهش داد زیرا کاهش هر یک از این معیارها و فاکتورها، آسیب‌های جدی به خانواده و جامعه وارد می‌سازد.

اعطای هدیه یک میلیون تومانی به زنان توانمند شده



هاشمی از تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتن 55 هزار زن سرپرست خانوار در سال جاری خبر داد و گفت: رویکرد ما در حوزه‌ زنان، توانمندسازی است و امسال هم در بهزیستی سال توانمندسازی به خصوص در حوزه‌ زنان و کودکان تعریف شده است.

وی توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش را مشمول طرح مشاغل خانگی و توسعه‌ تعاونی‌های فراگیر عنوان کرد و گفت: همچنین در زمینه‌ تسهیلات قرض‌الحسنه‌ مشاغل خانگی که به صورت خاص به زنان سرپرست خانوار و معلولان سرپرست خانواده، رایزنی‌هایی با دستگاه‌های ذیربط در حال انجام است و نتایج این گفتگوها به زودی به جامعه‌ هدف اعلام می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی از اعطای هدیه‌ یک میلیون تومانی به زنانی که در جهت توانمندسازی خود و خانواده با بهزیستی همکاری لازم را داشته باشند خبر داد و گفت: تلاش می‌شود مبلغ این هدیه افزایش پیدا کند تا کمکی برای توسعه‌ برنامه‌ توانمندسازی خانواده باشد.



وی با ابراز اینکه از این پس در بهزیستی چیزی تحت عنوان افراد پشت نوبت نداریم گفت: تمام زنان سرپرست خانوار جامعه و سایر متقاضیان از سایر گروه‌های جامعه‌ هدف می‌توانند در بهزیستی تشکیل پرونده بدهند اما خدمات مستمر به آنها بر اساس اعتبارات سازمان بهزیستی، اولویت بندی می‌شود.

هاشمی گفت: در کل کشور حدود 8 میلیون نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که 3میلیون و 200 هزارنفر آنها از خدمات مستمر و بقیه از خدمات موردی بهره‌مند هستند.همچنین به جز این خدمات موردی ،به افرادی که نیازهای فوری و ضروری دارند ،خدمات ارائه می‌شود.