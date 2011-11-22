واحد کتابخوانی در مدارس اجباری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه معتکف نویسنده و مترجم بیش از 160 عنوان کتاب با بیان اینکه فرهنگ مطالعاتی در جامعه ایران درست نیست، اظهار داشت: یکی از مشکلات جامعه در زمینه مطالعه کتاب این است که مردم کمتر به پیامها و نکات نهفته در آنها توجه می کنند و در نتیجه به هدف نویسنده کتاب نیز نمی رسند.

وی با تاکید بر این موضوع که امروزه کتابهایی که از فرهنگهای مختلف در زمینه خودشناسی ترجمه می شوند به نوعی باعث گمراهی انسان شده، گفت: ما نباید انسان را به عنوان یک جسم نگاه کنیم زیر انسانها دارای دو گونه "من" هستند یکی من مادی و دیگری من معنوی که باید به نوع دوم توجه ویژه ای داشته باشیم.

معتکف با بیان اینکه باید روح خود را مدیریت کنیم روی آوردن به خدا از طریق انجام عبادات، شنیدن و خواندن کلمات و مطالب مناسب و همچنین انجام ورزشهای مختلف را از جمله راه های رسیدن به آرامش و مدیریت روح عنوان کرد و ادامه داد: خواندن کتاب تاثیر بسزایی در از بین بردن منفی بافی انسانها دارد.

این نویسنده و مترجم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت گذاری کتابها تابع قانون خاصی نیست، تصریح کرد: به نظر می رسد درونمایه و محتوای کتب در تعیین قیمت آنها نقشی ندارد.

معتکف همچنین دوران پیش دبستانی و دبستان را بهترین زمان برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی دانست و گفت: بهتر است واحدهای کتابخوانی را در دوران تحصیلی دانش آموزان اجباری کنند.

این نویسنده و مترجم در بخشی دیگر از سخنان خود، پخش کتاب را یکی از مهمترین مشکلات حوزه نشر دانست.

وی به برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب هم اشاره کرد و افزود: باید از دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه به دلیل انجام این کار فرهنگی تشکر کنم.

نفیسه معتکف متولد سال 1335 است و کار ترجمه را از سال 1354 به مدت 20 سال به صورت غیررسمی و از سال 74 تا کنون به صورت رسمی انجام می دهد.

وی تا کنون 160 عنوان کتاب در زمینه های روانشناسی، فراروانشناسی، خودشناسی و تربیتی به چاپ رسانده است که از مهمترین آنها می توان به کتاب های " راز، قانون جذب، به بچه ها گفتن و از بچه ها شنیدن" اشاره کرد.

از جدیدترین کتابهای این نویسنده مترجم " خنده لهجه ندارد، خدایا به دادم برس نوجوان دارم و مردان روزنامه خوانند و زنان ... " است.