به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عقیلی که در نشست خبری بهترین بازیکن سال آسیا در کوالالامپور شرکت کرده بود در این خصوص اظهار داشت: از اینکه نامزد بهترین بازیکن سال آسیا هستم و شانه به شانه بهترین داوران، مربیان و بازیکنان قرار گرفته‌ام، خوشحالم.

بر پایه گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازیکن 30 ساله حال حاضر العربی قطر به سپاهان کمک کرد تا در جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.

عقیلی چنانچه موفق به کسب جایزه بازیکن برتر سال شود، بعد از خداداد عزیزی (1996)، علی دایی (1999)، مهدی مهدوی کیا (2003) و علی کریمی (2004) پنجمین بازیکن ایرانی خواهد بود که به این افتخار نائل می آید.

وی افزود: بسیاری از هواداران ایرانی سرتاسر جهان امیدوارند که این جایزه به من برسد و من امیدوارم که که بتوانم هموطنانم را خوشحال کنم.

عقیلی در پایان گفت: این برای من افتخاری خواهد بود که به نام‌های بزرگ بازیکنان آسیا بپیوندم. علی دایی برای مثال فقط یک نام بزرگ در ایران و آسیا نیست بلکه همه دنیا او را می شناسند.