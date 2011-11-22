درگهان به قطب تجاری خاورمیانه تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا موسوی بعدازظهر سه شنبه در همایش ائمه جمعه و جماعات مساجد شیعه و اهل سنت و شوراهای اسلامی شهرستان قشم از تبدیل شهر درگهان قشم به قطب تجاری خاورمیانه خبر داد.

موسوی گفت: با توجه به مطالعات صورت گرفته و پتانسیلهای مهم شهر درگهان، توسعه همه جانبه این شهر با جدیت تمام در دستور کار سازمان منطقه آزاد قرار گرفته و از سال آینده شاهد تحول عظیم اقتصادی در این شهر مهم تجاری در جنوب کشور خواهیم بود.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد قشم با صرف هزینه ای بالغ بر 400 میلیارد ریال، پروژه فاضلاب شهر درگهان را به عنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعه این شهر از سال آینده آغاز خواهد کرد و در کنار آن از طرح های توسعه ای بخش خصوصی در زمینه های مختلف از جمله ایجاد پارکینگهای گسترده و ساخت هتل در شهر درگهان نیز حمایت می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دنیای کنونی را دنیای رقابت در امور تجاری و اقتصادی دانست و تصریح کرد: برای عقب نماندن از جهان، باید با ارائه راهکارهای مدیریتی گوی سبقت را از رقیبان خود برباییم و در این راستا به اندیشه های دلسوزانه نیازمندیم.

وی نقش ائمه جمعه و جماعات و شوراهای اسلامی را در رسیدن قشم به اهداف بلند مدت خود در برنامه سند چشم انداز توسعه کشور بسیار حایز اهمیت دانست و خواستار مشارکت جدی دلسوزان جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس در طرح های مهم این منطقه شد.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش بینی تردد بیش از چهار میلیون مسافر در نوروز 91 بیان داشت: هر یک از روستاهای 67 گانه قشم به تابلوی معرفی هنرمندان توانمند خود نیازمند است و سازمان منطقه آزاد قشم با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز 91 اقدام به ایجاد این تابلوها نموده است.