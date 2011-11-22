به گزارش مهر،‌ این همایش به منظور گرامیداشت بزرگان علمی و فرهنگی جهان اسلام و ترویج فرهنگ تقریب بین مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

همایش فوق روز یکشنبه 6 آذر برگزار و در آن از چهار عنوان کتاب که به همت اداره کل امور پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شده، رونمایی خواهد شد.

مجموعه مقالات همایش علمی علامه شیخ محمد عبده و علامه شیخ محمدرضا مظفر(تألیف جمعی)، الفقه الحنفی للصف الاول(تألیف استاد مولوی محمد اسحاق مدنی مدیر گروه فقه و حقوق حنفی دانشگاه مذاهب اسلامی)، تاریخ عثمانی و خاورمیان(دکتر محمد امیر شیخ نوری از اساتید گروه تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی) از کتابهایی هستند که پیش بینی شده در این همایش رونمایی شوند.

رمز بیداری (زندگینامه علامه شیخ محمدرضا مظفر، تألیف حجت السلام محمدباقر پور امینی) نیز دیگر کتابی است که رونمای خواهد شد .