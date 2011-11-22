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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

حسین پور خبر داد:

ریگان با کمبود شدید پزشک مواجه است

ریگان با کمبود شدید پزشک مواجه است

ریگان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار ریگان از کمبود شدید پزشک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور حسین پور در جلسه کار گروه اجتماعی ریگان با اشاره به وجود 280 آبادی و70هزار نفر جمعیت در ریگان گفت: متاسفانه در این شهرستان با کمبود شدید پزشک مواجه هستیم.

حسین پور ادامه داد: برای مرتفع کردن مشکلات بهداشتی این شهرستان در صدد راه اندازی بیمارستان 32 تتخوابی ریگان هستیم که اقدامات لازم برای ساخت آن در حال انجام است.

وی یادآور شد: طی سفر رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم مقرر شد تا زمان راه اندازی بیمارستان ریگان اورژانس بستر در ریگان راه اندازی شود.

معاون فرماندار ریگان اظهار داشت: این اورژانس در ساختمانی با مساحت 400 متر مربع و با استقرار پنج پزشک راه اندازی می شود.

حسین پور گفت: بیماران این شهرستان به دلیل کمبود پزشک و نبود بیمارستان مسیر یکصد کیلومتری ریگان بم را برای درمان طی می کنند که این امر مشکلاتی را برای بیماران در پی خواهد داشت.

معاون فرماندار ریگان خواستار در نظر گرفتن زمین ورزش برای مدارس شهرستان ریگان شد و بیان داشت: تعدادی از مدارس شهرستان ریگان مکانهایی برای ورزش ندارند که این امر نیزباعث بی نشاطی در بین دانش آموزان شده است.

رئیس بهزیستی ریگان نیز در این جلسه گفت: با توجه به موقعیت شهرستان ریگان طی سال گذشته مرکز متادون درمانی در ریگان برای ترک اعتیاد راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: به دلیل نبود پزشک در ریگان این مرکز نیز در حال تعطیلی است.
 

کد مطلب 1466629

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