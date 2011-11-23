مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: درباره بوفه مدارس چون بحث اقتصادی آن نیز مهم است برخی از مدیران برای تامین منافع مالی خود آن را اجاره می دهند و این موجب فرصت طلبی متصدی بوفه می شود که تنقلات و خوراکی هایی را بفروشد که گران تر و پرفروش است. از سویی دانش آموزان نیز اگر پول داشته باشند یک ذائقه غذایی تکراری پیدا و این اقلام غیراستاندارد را خریداری می کنند.

رئیس گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: با این مسائل هرگونه که باشد برخورد می شود هم ناظران و کارشناسان بهداشت خودمان و هم اداره بهداشت و محیط که حتی می تواند بوفه را پلمپ کنند. ضمن اینکه آیین نامه پایگاه تغذیه سالم را کتاب کرده ایم و به همه مدیران مدارس داده شده است.

براساس آیین نامه پایگاه تغذیه مواد غذای سالم، فروش انواع پفک، انواع یخمک، نوشابه های گازدار(به جز ماء الشعیر)، آدامس، سوسیس و کالباس، سالادالویه، چیپس، انواع لواشک و آلو و آلوچه فاقد شرایط بهداشتی، آب نباتهایی که به سطح دندان می چسبند، آب میوه هایی که از آب و قند اسانس میوه تهیه شده اند، فلافل، بستنی یخی در مدارس ممنوع است.

تسلیمی با اشاره به افزایش ساعات مدارس در سال تحصیلی جاری گفت: دانش آموزان بدلیل این افزایش ساعات نیاز دارند مواد غذایی به جز میان وعده نیز داشته باشند که این اختیار را به مدارس و استانها دادیم که ابتکار عمل خوبی از خود نشان دادند اما تخلفات شاید در تهران و برخی کلانشهرهای دیگر زیاد باشد اما در استانهای کوچکتر کمتر مشکل داریم.

وی ادامه داد: معتقدیم در این کلانشهرها باید تعداد ناظران بیشتری باشد چون هم اکنون تنها فقط یکبار مدرسه را نظارت می کنند و اگر تعداد دفعات بیشتر باشد امکان خطا کمتر است.

رئیس گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش درباره جریمه مدیرانی که بوفه آنها مواد خوراکی غیراستاندارد است و دچار تخلف شده اند، گفت: این موارد در ارزشیابی مدیرمدرسه لحاظ می شود و قطعا جریمه هایی برای او در نظر می گیرند.