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۲ آذر ۱۳۹۰، ۷:۰۵

اختصاصی مهر/

ابلاغ آیین‌نامه پایگاه تغذیه سالم/ اعلام مواد غذایی ممنوع در بوفه مدارس

ابلاغ آیین‌نامه پایگاه تغذیه سالم/ اعلام مواد غذایی ممنوع در بوفه مدارس

رئیس گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ آیین نامه پایه تغذیه سالم به تمام مدارس خبر داد و گفت: بیشترین تخلفات در مورد بوفه مدارس در کلانشهرهایی همچون تهران است که به کمبود ناظران ما بر می گردد.

مهناز تسلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: درباره بوفه مدارس چون بحث اقتصادی آن نیز مهم است برخی از مدیران برای تامین منافع مالی خود آن را اجاره می دهند و این موجب فرصت طلبی متصدی بوفه می شود که تنقلات و خوراکی هایی را بفروشد که گران تر و پرفروش است. از سویی دانش آموزان نیز اگر پول داشته باشند یک ذائقه غذایی تکراری پیدا و این اقلام غیراستاندارد را خریداری می کنند.

رئیس گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: با این مسائل هرگونه که باشد برخورد می شود هم ناظران و کارشناسان بهداشت خودمان و هم  اداره بهداشت و محیط که حتی می تواند بوفه را پلمپ کنند. ضمن اینکه آیین نامه پایگاه تغذیه سالم را کتاب کرده ایم و به همه مدیران مدارس داده شده است.

براساس آیین نامه پایگاه تغذیه مواد غذای سالم، فروش انواع پفک، انواع یخمک، نوشابه های گازدار(به جز ماء الشعیر)، آدامس، سوسیس و کالباس، سالادالویه، چیپس، انواع لواشک و آلو و آلوچه فاقد شرایط بهداشتی، آب نباتهایی که به سطح دندان می چسبند، آب میوه هایی که از آب و قند اسانس میوه تهیه شده اند، فلافل، بستنی یخی در مدارس ممنوع است.

تسلیمی با اشاره به افزایش ساعات مدارس در سال تحصیلی جاری گفت: دانش آموزان بدلیل این افزایش ساعات نیاز دارند مواد غذایی به جز میان وعده نیز داشته باشند که این اختیار را به مدارس و استانها دادیم که ابتکار عمل خوبی از خود نشان دادند اما تخلفات شاید در تهران و برخی کلانشهرهای دیگر زیاد باشد اما در استانهای کوچکتر کمتر مشکل داریم.

وی ادامه داد: معتقدیم در این کلانشهرها باید تعداد ناظران بیشتری باشد چون هم اکنون تنها فقط یکبار مدرسه را نظارت می کنند و اگر تعداد دفعات بیشتر باشد امکان خطا کمتر است.

رئیس گروه سلامت مرکز تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش درباره جریمه مدیرانی که بوفه آنها مواد خوراکی غیراستاندارد است و دچار تخلف شده اند، گفت: این موارد در ارزشیابی مدیرمدرسه لحاظ می شود و قطعا جریمه هایی برای او در نظر می گیرند.

کد مطلب 1466637

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