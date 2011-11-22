دانشگاهیان آمریکایی از نقض حقوق بشر در بحرین انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، 29 نفر از اساتید دانشگاه‌های آمریکا، روشنفکران و کارشناسان سیاسی این کشور با نوشتن نامه ای به هیلاری کلینتون که نسخه ای از آن در اختیار مهر قرار گرفته است، نگرانی خود را از نقض گسترده حقوق بشر در بحرین ابراز داشته و خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.

در این نامه آمده است : ما منتظر گزارش کمیسیون تحقیق مستقل درباره تحولات بحرین در 23 نوامبر هستیم و همچنین خرسند هستیم که می شنویم دولت[آمریکا] یافته های کمیسیون را با دقت بررسی خواهد کرد و تلاشهای دولت بحرین برای انجام توصیه ها و اصلاحات لازم را ارزیابی خواهد کرد.

در ادامه این نامه آمده است: ما امیدواریم که کمیسیون مربوطه، نقض حقوق بشر در بحرین را که از سوی سازمانهای مستقل حقوق بشری تایید شده، به دقت مستند کند.

همچنین در این نامه امضا کنندگان خواستار پایان بدون شرط شکنجه و نقض حقوق بشر، بازداشت های خودسرانه و بازداشت های انفرادی شدند.

درخواست برای حمایت از شیعیان و اماکن متبرکه آنان و پایان سیستماتیک تبعیض در مشارکت شیعیان در سیاست و گزینش های سیاسی در این کشور، اتخاذ تدابیری برای تضمین موقعیت شغلی تمام کارگران و کارکنان در محیط های کارگاهی از دیگر درخواست ها در این نامه است.

روشنفکران آمریکایی همچنین خواستار اتخاذ سیاست بی طرفی از سوی رژیم بحرین، همکاری کامل با سازمان های حقوق بشر جهانی و ناظران سازمان ملل، رسیدگی به تمام افرادی که در نقض حقوق بشر مسئول بوده و آن را اجازه داده اند، شدند.

آزادی پزشکان، کادر پزشکی، و زندانیان سیاسی که بدون اتهام بازداشت شده اند و اجازه دسترسی روزنامه نگاران به فعالان، مکانهای اعتراض و بیمارستانها و دیگر مؤسسات عمومی از دیگر درخواست های روشنفکران و دانشگاهیان آمریکایی بوده است.