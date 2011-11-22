به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رهبر در سومین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان با اشاره به اینکه برای انبوه سازان مایه افتخار است که در دو سال اخیر توانسته‌اند حدود 2 میلیون واحد مسکونی را به صورت آبرومندانه در کشور به مرحله احداث و اجرا در آورند، گفت: اما موضوع بسیار حائز اهمیت این است که ساخت این میزان واحد مسکونی به روش‌های سنتی در این مدت کوتاه غیر ممکن است پس باید روش‌های سنتی سازی به فراموشی سپرده شود.

رهبر با بیان اینکه کیفیت ساخت، سرعت عمل و نظارت مهندسی در روش‌های صنعتی بالا بوده و به هیچ عنوان قابل مقایسه با روش‌های سنتی نیست، افزود: کشور ترکیه 20 سال قبل به هیچ عنوان در ساخت و ساز به روش صنعتی قابل مقایسه حتی با ایران نبود اما در این 20 سال اخیر توانسته که صنعتی سازی را به شکل قابل توجهی گسترش دهد و حتی در مقام کشورهای پیشرفته در صنعتی سازی قرار گیرد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان، تصریح کرد: از 2 میلیون واحد مسکونی در حال احداث تنها 20 هزار مسکن به شیوه صنعتی ساخته می‌شود که این رقم عدد بسیار کوچکی محسوب می شود.

وی افزود: روندی که در سالهای گذشته به خصوص در دو سال گذشته برای گسترش صنعتی سازی انجام شده باعث شده تا صنعتی سازی در کشور به شکل قابل توجهی گسترش یابد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه برخی می‌خواهند بین کانون و سازمان نظام مهندسی اختلاف ایجاد کنند، گفت: برخی در حالی می‌خواهند بین انبوه‌سازان و سازمان نظام مهندسی اختلاف ایجاد کنند که باید خدمت آنها عرض کنم ما لازم و ملزوم همدیگر هستیم.

رهبر با بیان اینکه در حال حاضر 95 درصد اعضای کانون سراسری انبوه‌سازان عضو سازمان نظام مهندسی هستند پس ما خود را از آنها جدا نمی‌دانیم، گفت: کانون سراسری انبوه سازان 6500 عضو در سراسر کشور و در تهران 1000 عضو حقیقی و حقوقی دارد.