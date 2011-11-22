یک سوم نوجوانان دارای علائم افسردگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی عقیلی بعد از ظهر سه شنبه در همایش استانی مشاوره و خانواده متعالی گفت: بدبینی در خانواده ایجاد می شود و پایه ژنتیک ندارد بلکه پایه یادگیری دارد و با نحوه نگرش خانواده ارتباط مستقیم دارد.

وی اظهار داشت: مقوله خانواده مقوله پیچیده ایست و همه خانواده ها به آرزوی خود در تربیت فرزند دلخواه نمی رسند.

وی افزود: بزرگترین سد دستیابی به اهداف خانواده ها بد بینی یا تاکید بر فاجعه آمیز ترین علت هر شکست است.

عقیلی ادامه داد: در این نگرش آزادی و ثروت بی ارزش است، امید به آینده و امید به زندگی وجود ندارد، فرصت حضور در جامعه به افراد خوش بین واگذار می شود، سخت کوشی و پشتکار وجود نخواهد داشت و استفاده از فرصت های زندگی موثر نخواهد بود.

عقیلی افزود: تبدیل کردن بد بینی به خوش بینی نقطه اتکا خانواده ها در ایمن ساختن کودکان بر علیه افسردگی است.

وی ریشه بدبینی را شکست دانست و گفت: شخص بر اثر بد بینی و شکست از نظر رفتاری منفعل و فاقد تصمیم گیری و درمانده، از نظر هیجانی غمگین، از نظر جسمانی اختلال در خواب و غذا و از نظر شناختی زندگی را بی معنا و خود را بی ارزش می داند.

وی اظهار داشت: شکست در نتیجه، طرد شدن، هرگونه ناکامی و به هدف نرسیدن، درگیریهای شدید والدین، رویداد بد غیر منتظره و درماندگی بوجود می آید.

رئیس دانشگاه پیام نور گرگان ادامه داد: درماندگی به معنای احساس شدید ناتوانی تاثیر گذاری بر خود، دیگران، محیط و سرنوشت است که اگر این احساس دایمی ،فراگیر و بیرونی باشد باید منتظر کودک بدبین باشیم.

وی تصریح کرد: آنچه شکست را زیانبار تر می کند نحوه تفسیر، تبیین و تلقی باور علت شکست است که از طریق خانواده به فرزندان یاد داده می شود و مهمترین مولفه در مقوله شکست تفسیر و تبیین آن است و در حقیقت فرزندان ما محصول تفکر ما هستند.

عقیلی در ادامه گفت: با فرا رسیدن بلوغ، دیدگاه فرزندان درباره جهان شکل قطعی پیدا می کند و احتمالا منفی باف، منفعل، درونگرا و منزوی می شود.

وی در ادامه به افراد موفق اشاره کرد و گفت: افراد موفق شکست را تجربه ای ناموفق می دانند و نگاهی خوشبینانه به شکست به عنوان یک تجربه و به دلیل خوشبینی انگیزه پیشرفت بالایی دارند.

عقیلی در مقایسه ای بین افراد خوشبین و بد بین گفت: افراد خوشبین در مقابله با رویدادهای نا گوار آن را موقتی، درونی، وابسته به تلاش می دانند.