به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی روز سه شنبه در حاشیه مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره تجلیل از تولیدکنندگان محتوای الکترونیک در جمع خبرنگاران درباره زمان استخدام 4 هزار دانشجوی مراکز تربیت معلم افزود: آموزش و پرورش در هنگام قبولی این دانشجویان در مراکز تربیت معلم، براساس قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ تعهدی برای استخدام آنها نداشته‌ است اما به دلیل اینکه به طور تخصصی درس خوانده‌اند، نسبت به آنها احساس مسئولیت کرده و نامه‌ای را در این باره به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خود دستور پیگیری داده است و پس از موافقت وی، این نامه هم‌اکنون برای تامین منابع مالی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار دارد و شورای حقوقی این معاونت نیز نسبت به این مسئله نظر مثبت داشته است، بنابراین منتظریم تا معاونت نظارت راهبردی نتیجه نهایی را اعلام کند تا مراحل بعدی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی درباره بار مالی استخدام این نیروها گفت: ما باید کار خودمان را دنبال کنیم و هر کسی نیز وظایفی دارد. در هر صورت اگر طرح یک فوریتی مجلس در این رابطه یا بررسیهای معاونت نظارت راهبردی به نتیجه برسد ما کار را انجام می‌دهیم، البته اگر مجلس این موضوع را تصویب کند، خوب است و دست ما بازتر خواهد بود.