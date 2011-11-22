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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

دمای هوای چهارمحال و بختیاری تا شش درجه کاهش می یابد

دمای هوای چهارمحال و بختیاری تا شش درجه کاهش می یابد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: با عبور جریانهای ناپایدار در سطح استان چهار محال و بختیاری، کاهش نسبی دما بین چهار تا شش درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آب و هوای چهار محال و بختیاری در 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری در برخی نقاط همراه با بارش برف و باران ورعدوبرق، وزش باد پیش بینی شده است.

در 48 ساعت آینده قسمتی تا نیمه ابری برخی نقاط وزش باد پیش بینی شده است.

تفسیر نقشـه بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر بارش برف و باران طی امروز در برخی نقاط استان خصوصا در مناطق جنوبی  است.

از امشب با عبور جریانهای ناپایدار در سطح استان، کاهش نسبی دما بین چهار تا شش درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسی پوشش ابر را بر فراز منطقه نشان می دهد.

کد مطلب 1466654

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