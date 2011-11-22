دورنمای تاریک عربستان با آغاز ولیعهدی نایف / موج سرکوب و کشتار در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی درباره عربستان آورده است : منابع حقوقی محلی و شاهدان عینی اعلام کرده اند که یازده جوان عربستانی از آغاز تظاهرات مسالمت آمیز در مارس گذشته در عربستان زخمی شده اند.

این پایگاه در ادامه آورده است: خواسته های شرکت کنندگان در تظاهرات، آزادی زندانیان سیاسی،انجام اصلاحات سیاسی و پایان تبعیض های فرقه ای بوده است.

پایگاه مذکور بیان کرد: ناظران بر این باورند که دوره ولیعهدی نایف بن عبدالعزیز سرآغاز موج خشونت و کشتار مخالفان به ویژه شیعیان است به عبارت دیگر دوره جدید سیاست عربستان بر اساس کشتار خونین و بی توجهی کامل به اصول حقوق بشر است.

این پایگاه می افزاید: اجرای سیاست جدید سرکوب نایف بن عبدالعزیز علیه مخالفان به ویژه شیعیان سبب واکنشهای قوی جوانان منطقه الشرقیه خواهد شد.

پایگاه مذکور نوشت: جوانان منطقه الشرقیه تلاش خواهند کرد که برای دفاع از خود سلاح خریداری کنند و در این شرایط مقامات امنیتی عربستانی به ویژه نایف با چالش بزرگی روبرو خواهد بود.

این پایگاه ادامه داد: اگر شیعیان ساکن منطقه الشرقیه به این نتیجه برسند که سلاح تنها ضامن حفظ جان خود و خویشاوندانشان است به طور حتم در این راستا گام بر خواهند داشت و زمانی نایف چشمان خود را باز می کند که طوفانهای سیاهی تاج و تخت سعودی ها را بر باد داده است.

پایگاه مذکور می نویسد: اوج طرح خطرناک نایف برای سرکوب مردم را می توان در تظاهرات روزهای اخیر عربستان به خوبی مشاهده کرد به طوری که ظرف 24 ساعت دو جوان اهل قطیف شهید شدند.

این پایگاه می افزاید: نیروهای امنیتی عربستانی "ناصر المحیشی" را در نزدیکی یکی از مراکز ایست بازرسی به ضرب گلوله به شهادت رساندند و در مراسم تشییع این شهید که با تظاهرات گسترده همراه شد "سید علی الفلفل" را نیز شهید کردند.