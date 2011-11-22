آخرین متهم سرقت مسلحانه بانک سپه کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری با اشاره به دستگیری "ساسان" آخرین متهم سرقت مسلحانه خودرو حامل پول بانک سپه کرمانشاه، گفت: با تلاش ماموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی و یگان امداد انتظامی شهرستان کرمانشاه این متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در پی سرقت مسلحانه خودرو حامل پول بانک سپه شعبه سعدی کرمانشاه در مرداد ماه سال جاری، که منجر به شهادت 3 نفر از کارکنان بانک و مجروح شدن سرباز نیروی انتظامی شد، دوازدهم شهریور ماه 23 نفر از عاملان اصلی و مرتبطان پرونده طی یک عملیات هماهنگ در شهرهای کرمانشاه، تهران و سنندج دستگیر شدند.

کشوری در پایان تاکید کرد: سرکرده باند به نام "ص .ج " نیز توسط پلیس کرمانشاه کشته شد، اما بررسی های بعدی ماموران حاکی از آن بود که یکی از عاملان اصلی باند به هویت "ساسان" متواری است.

