  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

با تلاش پلیس آگاهی کرمانشاه/

آخرین متهم سرقت مسلحانه بانک سپه کرمانشاه دستگیر شد

آخرین متهم سرقت مسلحانه بانک سپه کرمانشاه دستگیر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: "ساسان" آخرین متهم سرقت مسلحانه خودرو حامل پول بانک سپه کرمانشاه توسط پلیس آگاهی کرمانشاه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری با اشاره به دستگیری "ساسان" آخرین متهم سرقت مسلحانه خودرو حامل پول بانک سپه کرمانشاه، گفت: با تلاش ماموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی و یگان امداد انتظامی شهرستان کرمانشاه این متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در پی سرقت مسلحانه خودرو حامل پول بانک سپه شعبه سعدی کرمانشاه در مرداد ماه سال جاری، که منجر به شهادت 3 نفر از کارکنان بانک و مجروح شدن سرباز نیروی انتظامی شد، دوازدهم شهریور ماه 23 نفر از عاملان اصلی و مرتبطان پرونده طی یک عملیات هماهنگ در شهرهای کرمانشاه، تهران و سنندج دستگیر شدند.

کشوری در پایان تاکید کرد: سرکرده باند به نام "ص .ج " نیز توسط پلیس کرمانشاه کشته شد، اما بررسی های بعدی ماموران حاکی از آن بود که یکی از عاملان اصلی باند به هویت "ساسان" متواری است.
 

کد مطلب 1466656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها