ثبت نام آزمون دکتری 91 از 25 دی ماه/ اعلام ضرایب مواد امتحانی آزمون

سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دکتری نیمه متمرکز 91 در فروردین ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روز 25 فروردین ماه برگزار می شود که احتمالاً آزمون عمومی صبح و آزمون اختصاصی بعدازظهر خواهد بود. آزمون دکتری سال 91 از نظر محتوایی و برگزاری با آزمون سال 90 متفاوت خواهد بود و تعداد رشته ها 108 رشته به 280 رشته افزایش یافته است.

وی گفت: تعداد مواد امتحانی 188 ماده امتحانی در سال 90 بود که چندین برابر شده و به 1505 مواد آزمونی رسیده است. این مواد آزمونی از سه بخش عمده آزمون زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی تشکیل شده است. دروس تخصصی این آزمون از دروس دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکیل شده است.

طباطبایی با اشاره به ضرایب دروس بخش تخصصی یادآور شد: ضرایبی که برای دروس پیشنهاد شده است که شامل ضریب زبان یک، ضریب استعداد تحصیلی یک، ضریب دروس مقطع کارشناسی دو و ضریب دروس مقطع کارشناسی ارشد سه خواهد بود. همچنین استعداد تحصیلی برای گروه های عمده متفاوت خواهد بود.

وی افزود: فهرست تمامی دروس امتحانی برای تمامی رشته ها و بین رشته ها از روز هفتم آذرماه 90 به صورت اطلاعیه رسمی بر روی سایت اینترنتی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

معاون سازمان سنجش گفت: برنامه زمان بندی آزمون دکتری سال 91 به این ترتیب است که دفترچه راهنمای ثبت نام یک هفته قبل از شروع ثبت نام در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

وی افزود: ثبت نام و خرید کارت اعتباری ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی بوده و ثبت نام از 25 دی ماه 90 آغاز می شود و تا دوم بهمن ماه 90 ادامه خواهد داشت.

طباطبایی گفت: استقرار اطلاعات ثبت نامی و مهلت ویرایش اطلاعات در دوره زمانی 10 تا 12 بهمن ماه 90 انجام می گیرد. دریافت کارت شرکت در آزمون دکتری از 21 فروردین ماه 91 آغاز می شود و تا 24 فروردین ماه 91 ادامه دارد.

وی درباره نحوه انتخاب رشته آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 91 گفت: پس از اعلام نتایج اولیه در سوم خرداد ماه 91 داوطلبان در محدوده زمانی سوم تا هفتم خردادماه 91 باید انتخاب رشته خود را انجام دهند. داوطلب پس از مشاهده کارنامه می تواند انتخاب رشته کند.

معاون سازمان سنجش افزود: داوطلبان حائز شرایط در اواخر خردادماه 91 به دانشگاه ها برای انجام مصاحبه معرفی می شوند و در نهایت تا 20 شهریورماه 91 نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

وی درباره گروه های عمده آزمون دکتری تخصصی سال 91 گفت: گروه علوم انسانی با 44 رشته، گروه علوم فنی و مهندسی با 72 رشته، گروه علوم پایه حدود 50 رشته، گروه کشاورزی و منابع طبیعی با 51، گروه زبان های خارجی با 11 رشته، گروه دامپزشکی با 25 رشته، گروه هنر با 7 رشته، گروه پزشکی با 13 رشته (ممکن است گزینش از طریق وزارت بهداشت صورت گیرد، گروه تربیت بدنی با 5 رشته (ممکن است به گروه علوم انسانی منتقل شود) گروه های عمده آزمون هستند.