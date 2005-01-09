آمار طلاق در ميان زوج هاي دانشجو بسيار پايين است

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، عضو هيئت علمي دانشگاه و معاون آموزشي ستاد ازدواج دانشجويي با بيان اين مطلب افزود: اولين كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي زندگي و ازدواج براي زوج هاي دانشجو سراسر كشور با هدف آموزش مهارت هاي مربوط به مشاوره ازدواج، خانواده، چگونگي برقراري ارتباط صحيح با همسر و خانواده همسر، فنون موفقيت در حل اختلافات خانوادگي، مديريت اقتصادي خانواده، حقوق متقابل زن و شوهر برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: كارگاه هاي آموزشي ازدواج ويژه زوج هاي دانشجو به مدت دو روز به طور كشوري و در سراسر دانشگاه هاي كشور برگزار مي شود.