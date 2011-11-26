بازیگر مولف نداریم / نباید بازیگر سینما از خانه تئاتر اجازه بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی"هفت" شب گذشته 4 آذرماه اختصاص به گفتگوی ویژه با حسین یاری بازیگر برگزیده برنامه "هفت" در فصل پائیز و گفتگو با محمد خزاعی دبیر جشنواره سی‌ام فیلم فجر داشت.

نظرسنجی برنامه به طرح این سوال می‌پرداخت که از میان بازی‌های مهم حسین یاری در فیلم‌های"بلوغ"،"نغمه"، "معادله"، "میم مثل مادر"، " اقلیما " و"سعادت آباد" کدام را می‌پسندید؟ در پایان فیلم "میم مثل مادر" بیشتر امتیاز را کسب کرد.

"حاشیه هفته" که اختصاص به پخش گزارش گفتگوی ویژه خبری 22:30 نسبت به نمایش سالن‌های خالی سینما و کاهش مخاطبان داشت بخش بعدی برنامه بود. در "حاشیه هفته" بعد از پخش گزارش گفتگوی ویژه خبری، تصاویر"هفت "از رونق سینماهای مختلف نشان داده شد که دقیقا نقطه مقابل گزارش قبلی بود و استقبال زیاد مخاطبان از فیلم‌ها را به نمایش می‌گذاشت.

جیرانی در خصوص این گزارش توضیح داد: در طول این سالها موقعیت سینماها در تهران تغییر کرده است. در گذشته میدان‌های تهران مثل انقلاب مرکز توجه مخاطبان برای دیدن فیلم‌ها بودند اما از اواسط دهه 70 که دیوار فرهنگی میان جنوب و شمال تهران برداشته شد، جغرافیای سینمایی در تهران تغییر کرد و بسیاری سینماهای جنوب تهران به دلیل کیفیت بد متروکه شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر پردیس‌های سینمایی مقر تمرکز مخاطبان برای دیدن فیلم‌ها هستند. بنابراین از این منظر باید به مسئله کاهش تماشاگر نگاه کرد. آمارهای ارائه شده باید به طور دقیق بررسی شوند.

داوود رشیدی رئیس انجمن بازیگران سینما مهمان تلفنی برنامه بود که در خصوص بیانیه جدید انجمن بازیگران خانه تئاتر نسبت به حضور بازیگران سینما در تئاتر توضیح داد:هیچ‌گاه هیچ اجباری نبوده است که بازیگران سینما برای حضور در تئاتر باید از سندیکای خود یا سندیکای تئاتر اجازه بگیرند.

وی افزود: برخی از افرادی هم که در خانه تئاتر عضو هستند از صدور این بیانیه متعجب شدند. درست نیست که یک بازیگر سینما از انجمن بازیگران خانه تئاتر برای حضور در یک نمایش اجازه بگیرد.

حسین یاری مهمان اول برنامه بود. وی ابتدا درباره بازی‌اش در فصلی از فیلم"سعادت آباد" که با لیلا حاتمی در تراس خانه در حال گفتگو است صحبت کرد و گفت: در این سکانس همه تلاشم این بود که نگاهی شرافتمندانه نسبت به یاسی داشته باشم. و بتوانم نگاهی همراه با عشقی فروخورده را به تماشاگر القا کنم.

پس از آن یاری درباره حضور بازیگر در سینما و واژه بازیگر مولف سخن گفت و توضیح داد که: به نظر من بازیگر مولف در سینما وجود ندارد. یک بازیگر نمی تواند ادعا کند که امضایش پای یک فیلم است. چون با توجه به نظر هر کارگردان حضور بازیگر در فیلم‌ها متفاوت است.

در ادامه برنامه فریبرز عرب‌نیا روی خط آمد و بعد از تبریک به یاری به خاطر بازی خوبش در"سعادت آباد" درباره صحبتهای ابتدایی یاری درباره حقیقت طلبی که یک بازیگر کامل باید از آن برخوردار باشد گفت: من همچنان بر سر حرف‌هایی که در برنامه "هفت" زدم هستم. معتقدم که یک بازیگر کامل باید کمال طلب و حقیقت جو باشد. یک بازیگر کامل باید در وجودش کمال‌جویی داشته باشد چون این کمال طلبی از بخشی از وجود او می‌آید که جلو دوربین نمود می‌یابد.

عرب نیا همچنین از عملکرد هفته گذشته برنامه هفت در خصوص اشاره به اختلاف عرب‌نیا و حامد بهداد در فیلم "پرتغال خونی" گلایه کرد و گفت: این کار یک حرکت پست فرهنگی بوده است. برخی از افرادی که داعیه سینماگر بودن دارند فقط می خواهند به حاشیه‌ها دامن بزنند و صابون زیر پای امثال من بگذارند. مواظب باشید این صابون را زیر پای هنرمندانی مثل حسین یاری که با شرافت در سینما فعالیت می کنند و قواعد ستاره شدن را رعایت نکرده‌اند، نگذارید.

جیرانی نیز این اقدام برنامه "هفت" را تقبیح کرد.

درادامه یاری درباره نحوه ورودش به سینما و تعاریف بازیگری از منظرهای مختلف صحبت کرد و در پایان آرزو کرد که کانال‌های آبرومندی برای حضور و ورود جوانان در سینما به وجود آید.

محمد خزاعی دبیر جشنواره سی‌ام فیلم فجر مهمان پایانی برنامه بود که درباره برنامه‌ها و سیاست‌های جدید این دوره از جشنواره سخن گفت.

"هفت روز هفته"،"جدول فروش فیلم‌ها"،"هفت ضلعی" و"از پیش تولید تا پس از تولید" که اختصاص به معرفی فیلم‌های"پرونده باز است" به کارگردانی کیومرث پوراحمد،" پل چوبی"مهدی کرم‌پور و" گشت ارشاد" سعید سهیلی داشت از بخش‌های دیگر برنامه شب گذشته بود.