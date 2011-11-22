حمایت مالی از ورزش کاراته در فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد شلتوک کار به بحث حمایتهای مالی از این ورزش دراستان اشاره کرد وافزود: دراین حوزه نیزجدا شدن از منیتها وتشکیل یک جامعه متحد می تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع سازد.

وی ادامه داد: کاراته فارس همواره در رده های پایه حرفهای بسیاری برای گفتن داشته اما وقتی ورزشکاران به رده های بالاتر می رسند ناگهان با یک افت شدید روبه رو می شویم.

وی اظهار داشت: متاسفانه زمانی که ورزشکار می خواهد از سن جوانی به بزرگسالی راه پیدا کند به دلیل نبود امکاناتی از قبیل امکانات حرفه‌ای، نبود باشگاه، عدم پرداخت حقوق از سوی باشگاه و مشکلات دیگر‌از قبیل ازدواج، سربازی و کار، به مرور زمان از دنیای قهرمانی خداحافظی می کند و به دنبال تامین نیازهای دیگر می رود.

وی ادامه داد: مسائل این چنینی باعث می شود که ما در رده سنی بزرگسالان قهرمان نداشته باشیم و ورزشکاران در دوره جوانی ورزش را رها کنند.

شلتوک کار با اشاره به حضور چندین ساله تیم ارژن در رده ای مختلف کاراته کشور، حرکت مدیران این کارخانه در حمایت از ورزش را حرکتی ستودنی دانست و افزود: حمایت مالی منظم و کلان از ورزش، موجب شده تا این روزها برخی از افراد آن را به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار دهند و در واقع آنها به دنبال این هستند که ارتباط میان ورزش و تجارت را در حوزه های مختلف تبیین کنند.

وی با اشاره به تلاش مدیریت ارشد فارس در خصوص ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعتی در استان گفت: امیدواریم با حضور صاحبان صنایع در این استان و حمایتهای مجموعه اداره تربیت بدنی و امور جوانان استان شاهد ثبات هرچه بیشتر در روند قهرمانیهای این رشته ورزشی باشیم.

وی گفت : کاراته فارس با پشتوانه گرانبهای تجربه نسل موسفیدان وانرژی جوانان خود می تواند باردیگر به به جایگاه واقعی خود درکاراته دست یابد.

وی به ظهورو بروز تک ستاره های استان فارس در مسابقات مختلف ملی و بین المللی اشاره کرد و افزود: تعیین وتنبین مسیرواستراتژی وهدف برای این تک ستاره ها و با استفاده ازتجارب پیشکسوتان می تواند مسیرطلایی کاراته را ترسیم کند.

دبیر هیئت کاراته استان فارس با بیان اینکه باید یکی از اهدافمان بها دادن واقعی به قهرمانان دیروز ورزش و پیشکسوتان امروز باشد، افزود: تنها دراین صورت است که می توانیم از دیدگاه‌های این کارکشتگان ورزش نهایت استفاده را برای توسعه کاراته بیریم و نوجوانان و جوانانی که امروز به کاراته مشغول هستند، آینده روشنی را پیش روی خود دیده و با انگیزه بیشتری به فعالیت خود در رشته‌های مختلف ادامه دهند.

وی احترام به پیشکسوت را یکی از مولفه‌های اخلاق‌مداری در ورزش دانست و افزود: ترویج روحیه اخلاق مداری، اصلی‌ترین محوری است که باید در امر بسط و گسترش ورزش به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و باید تلاش کنیم تا این مهم درجامعه کاراته نهادینه شود.

وی درادامه سبکهای مختلف کاراته بالهای این رشته ورزشی دانست و افزود: هیچکس نمی تواند بین سبکهای کنترلی وغیرکنترلی اولی و اولی تر را انتخاب کند زیرا به همان اندازه که در سبکهای کنترلی برای استان فارس افتخار آفرینی شده قهرمانان سبکهای غیر کنترلی نیز بارها نام این استان را در مسابقات ملی و بین المللی برزبانها جاری ساخته اند.