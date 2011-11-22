46 عنوان کتاب با محوریت دین و مذهب در مشهد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا برازش اظهار داشت: این کتاب‌ها با تیراژ 188 هزار و 500 نسخه در موضوعات مختلف، دین و مذهب، کودک و نوجوان، علوم عملی، زبان، تربیت بدنی، علوم اجتماعی، ادبیات و روانشناسی چاپ و منتشر شده است.

وی افزود: این کتاب‌ها در قطع‌های مختلف، رقعی، خشتی، پالتویی، وزیری، وزیری کوتاه و رحلی چاپ شده که از 46 کتاب منتشر شده 21 عنوان چاپ اول و مابقی آن چاپ مجدد است.

مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی با انتشار هزاران عنوان کتاب، کارنامه‌ای درخشان در ترویج و نشر فرهنگ و معارف اسلامی از خود برجای گذاشته و نقش برجسته‌ای در اعتلای صنعت چاپ و نشر در شرق کشور ایفا کرده است.