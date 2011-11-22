  1. بین الملل
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

سخنگوی مدودف:

تحریم ایران غیرقانونی و خطرناک است

تحریم ایران غیرقانونی و خطرناک است

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد تحریمهای جدید غرب علیه ایران غیر قانونی و خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "ماریا زاخاروا" اظهار داشت : اعمال تحریمهای بین المللی جدید علیه ایران غیر قابل قبول و بی فایده است و این امر تنها سبب می شود به راه هایی که به حل مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران می انجامد، آسیب وارد شود.

وی افزود: روسیه تحریم ایران را اقداماتی غیرقانونی و نقض قوانین بین الملل تلقی می کند و معتقد است این مسئله تلاشها برای گفتگوهای سازنده با تهران را به طور خطرناکی از بین خواهد برد.

اظهارات مقامات روسی در حالی مطرح می شود که این کشور همواره با قطعنامه های ضد ایرانی در سازمان ملل متحد موافقت می کند.

کد مطلب 1466681

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها