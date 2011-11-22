تحریم ایران غیرقانونی و خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "ماریا زاخاروا" اظهار داشت : اعمال تحریمهای بین المللی جدید علیه ایران غیر قابل قبول و بی فایده است و این امر تنها سبب می شود به راه هایی که به حل مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران می انجامد، آسیب وارد شود.

وی افزود: روسیه تحریم ایران را اقداماتی غیرقانونی و نقض قوانین بین الملل تلقی می کند و معتقد است این مسئله تلاشها برای گفتگوهای سازنده با تهران را به طور خطرناکی از بین خواهد برد.

اظهارات مقامات روسی در حالی مطرح می شود که این کشور همواره با قطعنامه های ضد ایرانی در سازمان ملل متحد موافقت می کند.