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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

کتاب زندگی امام رضا (ع) با عنوان"مرغابی ‌های مهمان" منتشر شد

کتاب زندگی امام رضا (ع) با عنوان"مرغابی ‌های مهمان" منتشر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: جلد دوم مجموعه دو جلدی قصه‌ زندگی امام رضا(ع) با عنوان "مرغابی‌های مهمان" از سوی مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب روایتگر 15 داستان از زندگی امام رضا(ع) و سفر ایشان از مدینه تا مرو است.

این کتاب توسط مجید ملا محمدی نوشته و تصویرگری حمید رضا بیدقی مزین شده است و در پایان این کتاب آخرین حیله مامون برای به شهادت رساندن امام رضا(ع) نیز به رشته تحریر در آمده است.

این کتاب در 3 هزار نسخه در قطع وزیری کوتاه به چاپ رسیده و در فروشگاه‌های این مؤسسه در دسترس علاقه‌مندان به تاریخ زندگی امام رضا(ع) قرار گرفته است.

 جلد نخست این کتاب با عنوان "رضا جان خوش آمدی" چاپ و منتشر شده است که در بردارنده داستان ‌های زندگی امام رضا(ع) از تولد تا حداحافظی از مدینه بود.

گفتنی است، در هر دو جلد کتاب قصه‌ی زندگی امام رضا(ع) داستان‌های شیرین پیرامون کرامت، سخاوت، صبر، رأفت و مهربانی امام رضا(ع) بیان شده است.

کد مطلب 1466682

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