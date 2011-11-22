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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

در شیراز/

دومین مرکز پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان راه اندازی شد

دومین مرکز پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان راه اندازی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: دومین مرکز پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان شیراز به منظور خدمت رسانی به ساکنان مناطق محروم، در مهدی آباد شیراز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین گشایش این مرکز گفت: خدمت رسانی به مردم مناطق مختلف لازم است به ویژه ارائه خدمات سلامت به اهالی حاشیه شهرها که در حال حاضر با توجه به وضعیت این مناطق، ارائه خدمات بهداشتی و سلامت آنها حتی از روستاها نیز ضروری تر است.

دکتر محمد هادی ایمانیه ابراز امیدواری کرد که با تکمیل زنجیره خدمات رسانی و انجام کارهای فرهنگی، در توانمندسازی و ارتقای سلامت مردم این مناطق گام موثری برداشته شود.

کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پرشکی شیراز نیز گفت: در راستای ارائه خدمت به مردم مناطق محروم حاشیه شهرها و توجه به گروه های محروم جامعه مرکز ارائه خدمات دندان پزشکی با نام امام علی (ع) 2 در مهدی آباد راه اندازی شده است.

شاهرخ قیصری گفت: این مرکز با همکاری واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در قالب طرح نادیان سلامت و با صرف هزینه بیش از یک میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی گفت: ساختمان این مرکز توسط سازمان مسکن و شهرسازی آماده و در اختیار شهرداری منطقه 9 قرار گرفته و دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به تامین نیروی انسانی، تجهیزات دندان پزشکی و مواد مصرفی آن اقدام کرده است.

نخستین مرکز ارائه خدمات پیشگیری بیماریهای دهان و دندان نیز با نام امام علی (ع) در پارک شقایق واقع دربلوار باهنر جنوبی فعال است.

کد مطلب 1466686

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