دومین مرکز پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین گشایش این مرکز گفت: خدمت رسانی به مردم مناطق مختلف لازم است به ویژه ارائه خدمات سلامت به اهالی حاشیه شهرها که در حال حاضر با توجه به وضعیت این مناطق، ارائه خدمات بهداشتی و سلامت آنها حتی از روستاها نیز ضروری تر است.

دکتر محمد هادی ایمانیه ابراز امیدواری کرد که با تکمیل زنجیره خدمات رسانی و انجام کارهای فرهنگی، در توانمندسازی و ارتقای سلامت مردم این مناطق گام موثری برداشته شود.

کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پرشکی شیراز نیز گفت: در راستای ارائه خدمت به مردم مناطق محروم حاشیه شهرها و توجه به گروه های محروم جامعه مرکز ارائه خدمات دندان پزشکی با نام امام علی (ع) 2 در مهدی آباد راه اندازی شده است.

شاهرخ قیصری گفت: این مرکز با همکاری واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در قالب طرح نادیان سلامت و با صرف هزینه بیش از یک میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی گفت: ساختمان این مرکز توسط سازمان مسکن و شهرسازی آماده و در اختیار شهرداری منطقه 9 قرار گرفته و دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به تامین نیروی انسانی، تجهیزات دندان پزشکی و مواد مصرفی آن اقدام کرده است.

نخستین مرکز ارائه خدمات پیشگیری بیماریهای دهان و دندان نیز با نام امام علی (ع) در پارک شقایق واقع دربلوار باهنر جنوبی فعال است.