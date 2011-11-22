تئاتر عروسکی در ایران تجارب ارزشمندی به دست آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است: به رغم همه کمبودها و کاستیها، تئاتر عروسکی در ایران، طی سالیان اخیر، تجارب ارزشمندی را در کولهبار اندوختههای خود به تجربه سپرده است و با حضور خود در جشنوارههای بینالمللی تا حدود زیادی موجودیت و شایستگیهای خود را به اثبات رسانده است.
این اتفاق در نوع خود، مبارک، چشمگیر و کم سابقه و حاکی از ذوق و قریحه هنرمندان سختکوش و جانهای شیفته و حاصل تلاش جمعی خانواده نمایش عروسکی ایران است. امروزه دیگر کمتر جشنواره یا تجلیگاهی از تئاتر عروسکی در جهان را میتوان سراغ یافت که هنرمندان عروسکی ایرانی یا در آن حضور و یا به نوعی در آن مشارکت نداشته باشند.
از دیگر سو کمتر گروه معتبر نمایش عروسکی را میتوان شناخت که با نام ایران و نمایش عروسکی آشنا نبوده و کمابیش طی ادوار مختلف جشنوارهی بینالمللی نمایش عروسکی در تهران حضور نیافته باشد. همچنین در ایران کمتر جشنوارهای را در تئاتر ایران میتوان سراغ یافت که در جدول برنامههای نمایشی آن، بخشی و سهمی به حضور تئاتر عروسکی اختصاص نداشته باشد و این همه و همه محصول برکات حضور همه جانبه و قاطعیت روشن و آشکار خانواده تئاتر عروسکی ایرانی است که در اهتمامی سترگ به جد و جهد متجلی است.
اما هنوز یک پرسش اساسی و رویکردی استراتژیک در چشمانداز آتی پیش روی ماست. چگونه میتوان صفاتی بارز و ویژگیهایی متمایز را بر تئاتر عروسکی ایرانی مترتب دانست؟ در عین احترام به دستاوردهای جهان عروسکی، مؤلفهها و شاخصههای اصلی نمایش عروسکی کدام است؟ این همان پرسشِ پاسخناپذیری است که در ابعاد کلانتری " تئاتر ملی" به جستجوی آن است.
چنین دغدغهای به منزله دوری از تجربیات تکنیکی تئاتر سایر ملل نیست، برعکس تأکید و استفاده از تجارب آنان به مثابه مکمل هویت ملی ست. هویتی که ذاتا رو به تعالی و پیشرفت داشته تا خود را کامل تر کند. به هر میزان که تئاتر ما ضمن بالندگی نوین مبتنی بر اصالت و هویت متکی و همریشه و هم گون باشد؛ به همان میزان پایداری و استحکام آن در پیوند با خانواده و جامعه ماندگار تر است و زودتر به شکوفایی و بار خواهد نشست.
جشنواره چهاردهم نیز همچنان ترغیب به مبادلات بینالمللی در قلمرو شناخت هرچه بیشتر نمایش عروسکی و کشف ظرفیتهای خارقالعاده آن در تعمیق درک متقابل هویت ایرانی همگام با فرهنگ جهانی گام برمیدارد و این فریضه را در دستور کار خویش قرار داده است تا با افتخار شاهد خلق دستاوردهای نوین و آفرینشهای ذوقی خانوادهی نمایش عروسکی ایران باشد و آنان را به تماشا بنشیند. حکمتی قدیم بر منظری جدید...
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