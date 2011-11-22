کاهش 10 درصدی سوانح ریلی در 8 ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه ستاد ارتقاء ایمنی راه آهن در سال جاری با حضور عبدالعلی صاحب محمدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن و تعدادی از مدیران ستادی ذیربط برگزار شد.

مدیرعامل راه آهن در این جلسه با تاکید بر لزوم ارتقاء روزافزون ایمنی شبکه ریلی از مدیران نواحی و ستادی راه آهن خواست تا با هرگونه سهل انگاری در این زمینه برخورد جدی داشته باشند.

وی در خصوص ارتقاء ضریب ایمنی و کاهش حوادث برخورد با عابر دستور تهیه بسته های فرهنگی جهت آموزش حاشیه نشینان را صادر کرد.



همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت نگهداری و تعمیر سالن های مسافری ارائه شد. غضنفر فولادی معاون سیر و حرکت راه آهن نیز در این جلسه، بر تامین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مسافری تاکید کرد و از مدیران نواحی راه آهن خواست تا توجه ویژه ای به بازدیدهای دوره ای داشته باشند.

همچنین در این جلسه راهکارهایی را برای رفع مشکلات تعمیر و نگهداری سالن های مسافری و فرآیند نظارت بر نحوه فعالیت ها ارائه شد.



