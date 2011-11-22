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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

کاهش 10 درصدی سوانح ریلی در 8 ماهه امسال

کاهش 10 درصدی سوانح ریلی در 8 ماهه امسال

مدیرعامل راه آهن از کاهش 10 درصدی سوانح ریلی در هشت ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه ستاد ارتقاء ایمنی راه آهن در سال جاری با حضور عبدالعلی صاحب محمدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن و تعدادی از مدیران ستادی ذیربط برگزار شد.
 
مدیرعامل راه آهن در این جلسه با تاکید بر لزوم ارتقاء روزافزون ایمنی شبکه ریلی از مدیران نواحی و ستادی راه آهن خواست تا با هرگونه سهل انگاری در این زمینه برخورد جدی داشته باشند.
 
وی در خصوص ارتقاء ضریب ایمنی و کاهش حوادث برخورد با عابر دستور تهیه بسته های فرهنگی جهت آموزش حاشیه نشینان را صادر کرد.

همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت نگهداری و تعمیر سالن های مسافری ارائه شد. غضنفر فولادی معاون سیر و حرکت راه آهن نیز در این جلسه، بر تامین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مسافری تاکید کرد و از مدیران نواحی راه آهن خواست تا توجه ویژه ای به بازدیدهای دوره ای داشته باشند.
 
همچنین در این جلسه راهکارهایی را برای رفع مشکلات تعمیر و نگهداری سالن های مسافری و فرآیند نظارت بر نحوه فعالیت ها ارائه شد.
  
 
کد مطلب 1466689

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