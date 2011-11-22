دومین المپیاد تجهیزات پزشکی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 50 نفر از مسئولان، کارشناسان و کاردانهای تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی از سراسر استان در این المپیاد شرکت کردند.

ایجاد رقابت در بین کارشناسان تجهیزات پزشکی و به روز شدن اطلاعات علمی این کارشناسان از اهداف این المپیاد بود که در پایان نفرات برتر نیز معرفی شدند.

رحیم فخار کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید مطهری مرودشت، علی مدد حقیقی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج و فاطمه نوروزی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان حضرت علی اصغر ( ع) شیراز به ترتیب رتبه های اول تا سوم المپیاد تجهیزات پزشکی را کسب کردند.