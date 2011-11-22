  1. استانها
  2. فارس
۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

دومین المپیاد تجهیزات پزشکی در شیراز برگزار شد

دومین المپیاد تجهیزات پزشکی در شیراز برگزار شد

شیراز - خبرگزاری مهر: دومین المپیاد تجهیزات پزشکی مراکز درمانی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در استان فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 50  نفر از مسئولان، کارشناسان  و کاردانهای تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی از سراسر استان در این المپیاد شرکت کردند. 

ایجاد رقابت در بین کارشناسان تجهیزات پزشکی و به روز شدن اطلاعات علمی این کارشناسان از اهداف این المپیاد بود که در پایان نفرات برتر نیز معرفی شدند.

رحیم فخار کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان شهید مطهری مرودشت، علی مدد حقیقی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان نبی اکرم (ص)  خنج و فاطمه نوروزی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان حضرت علی اصغر ( ع) شیراز به ترتیب رتبه های اول تا سوم المپیاد تجهیزات پزشکی را کسب کردند.

کد مطلب 1466691

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها