به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار سلفچگان ظهر سهشنبه در اولین جشنواره ارتقاء ایمنی عابرین پیاده و موتورسواران بخش سلفچگان که در مسجد ولیعصر(عج) این بخش برگزار شد، با تأکید بر اینکه نکات ایمنی مربوط به راهنمایی و رانندگی در جامعه باید آموزش و اطلاع رسانی شود اظهار داشت: آموزش و اطلاع رسانی مناسب در خصوص نکات ایمنی و علائم راهنمایی و رانندگی سبب کاهش بروز تصادف رانندگی خواهد شد.
سید جواد آل احمد با بیان اینکه امروز حجم بالایی از تلفات رانندگی مربوط به موتورسواران است، ابراز داشت: بنابراین نیاز است که بحث آموزش و نکات ایمنی در اولویت اول کاری قرار گیرد و چنین کاری در شهرها به نسبت انجام میشود ولی در روستاها در این زمینه کم کاری شده است.
وی در خصوص رعایت استانداردها در تولید موتورسیکلت اضافه کرد: اگر با همین روش و سرعت به تولید موتورسیکلت در جامعه ادامه دهیم در آینده مکانی برای تردد عابر پیاده وجود نخواهد داشت.
رعایت استاندارد مهمتر از تولید و اشتغال است
بخشدار سلفچگان گفت: تولید و اشتغال امر بسیار مهم در جامعه تلقی میشود اما سلامت و حفظ جان شهروندان از آن مهمتر است بنابراین رعایت استاندارد از تولید و اشتغال دارای اهمیت بیشتری است.
وی تصریح کرد: حقیقت این است که عمر هر انسانی در اختیار خداوند است ولی سلامت و کیفیت بخشی زندگی بر عهده انسان است بنابراین در این راستا باید تمام تلاش و کوشش خود را به کار بگیریم.
در بخش سلفچگان قم/
اولین جشنواره ارتقاء ایمنی عابرین پیاده و موتورسواران برگزار شد
قم - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره ارتقاء ایمنی عابرین پیاده و موتورسواران در بخش سلفچگان قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار سلفچگان ظهر سهشنبه در اولین جشنواره ارتقاء ایمنی عابرین پیاده و موتورسواران بخش سلفچگان که در مسجد ولیعصر(عج) این بخش برگزار شد، با تأکید بر اینکه نکات ایمنی مربوط به راهنمایی و رانندگی در جامعه باید آموزش و اطلاع رسانی شود اظهار داشت: آموزش و اطلاع رسانی مناسب در خصوص نکات ایمنی و علائم راهنمایی و رانندگی سبب کاهش بروز تصادف رانندگی خواهد شد.
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