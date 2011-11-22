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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

در بخش سلفچگان قم/

اولین جشنواره ارتقاء ایمنی عابرین پیاده و موتورسواران برگزار شد

اولین جشنواره ارتقاء ایمنی عابرین پیاده و موتورسواران برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره ارتقاء ایمنی عابرین پیاده و موتورسواران در بخش سلفچگان قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر‏، بخشدار سلفچگان ظهر سه‌شنبه در اولین جشنواره ارتقاء ایمنی عابرین پیاده و موتورسواران بخش سلفچگان که در مسجد ولیعصر(عج) این بخش برگزار شد، با تأکید بر اینکه نکات ایمنی مربوط به راهنمایی و رانندگی در جامعه باید آموزش و اطلاع رسانی شود اظهار داشت: آموزش و اطلاع رسانی مناسب در خصوص نکات ایمنی و علائم راهنمایی و رانندگی سبب کاهش بروز تصادف رانندگی خواهد شد.

سید جواد آل احمد با بیان اینکه امروز حجم بالایی از تلفات رانندگی مربوط به موتورسواران است، ابراز داشت: بنابراین نیاز است که بحث آموزش و نکات ایمنی در اولویت اول کاری قرار گیرد و چنین کاری در شهرها به نسبت انجام می‌شود ولی در روستاها در این زمینه کم کاری شده است.

وی در خصوص رعایت استانداردها در تولید موتورسیکلت اضافه کرد:‌ اگر با همین روش و سرعت به تولید موتورسیکلت در جامعه ادامه دهیم در آینده مکانی برای تردد عابر پیاده وجود نخواهد داشت.

رعایت استاندارد مهمتر از تولید و اشتغال است

بخشدار سلفچگان گفت: تولید و اشتغال امر بسیار مهم در جامعه تلقی می‌شود اما سلامت و حفظ جان شهروندان از آن مهمتر است بنابراین رعایت استاندارد از تولید و اشتغال دارای اهمیت بیشتری است.

وی تصریح کرد:‌ حقیقت این است که عمر هر انسانی در اختیار خداوند است ولی سلامت و کیفیت بخشی زندگی بر عهده انسان است بنابراین در این راستا باید تمام تلاش و کوشش خود را به کار بگیریم.
 

کد مطلب 1466697

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