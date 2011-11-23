به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"موش توی پیت حلبی" نوشته نوشین تبریزی و کاری از گروه تئاتر اکنون است که برای حضور در بخش چشم‌انداز سی‌امین جشنواره تئاتر فجر آماده می‌شود.

آتنه فقیه نصیری، عاطفه تهرانی، کاظم سیاحی، لی لی فرهاد پور، فریبا خادمی، لیلا جنیدی، تبسم هاشمی، نوید هدایتی پور، ساسان بهروزیان، شکوفه هاشمیان و رضا سخایی بازیگران این نمایش هستند که به زودی یک بازیگر کودک نیز به این جمع افزوده می‌شود.

این نمایشخانه‌ای قدیمی در تهران دهه 40 را روایت می‌کند که زنی به نام شوکت صاحب ان استو چندین زن مستاجر او هستند که هرکدام مشکلات خود را دارند. با ورود جوانی انقلابی به نام شهباز و پناه گرفتن او در این خانه مشکلاتی به وجود می‌آید.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: مجری طرح: علی حضرتی، طراح صحنه و لباس: افسانه صرفه‌جو، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: لیلا جنیدی، گروه کارگردانی : مجید کوچکی، هانیه کریمی، مدیر روابط عمومی: کامه وزیری.

این نمایش هفتمین تجربه کارگردانی سید علی هاشمی بعد از نمایش‌های"نقش زن"، " همه عطرهای عربستان"،"از خواب تا مهتاب"، جزغاله‌های عاشقانه"،"امروز دوستت ندارم" و " پاره‌های ساده" است.

- نمایش "سرکلانتر خوش قلب" به کارگردانی طاها محمدی تا پنج آذردر فرهنگسرای بهمن اجرا می‌شود. کوروش ولیدی، طاها محمدی، ترانه ملکی، احسان اسدی، ناصر عباسی، آرمین هایراپتیان و محمدرضا حسن زاده در این نمایش حضور دارند.

عوامل این نمایش عبارتند از: ژرژ کورتولین نویسنده، داریوش مودبیان مترجم، طاها محمدی طراح صحنه و لباس، معصومه ملکی و شهرام افشارچهره پردازان، محمد شمس آبادی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، پارمیدا علیمحمدی منشی صحنه،کیان آزادی مدیر صحنه، عبدالله صفا عکاس و رضا اسدی روابط عمومی و ارتباطات رسانه‌ای.

"سرکلانتر خوش قلب"روایتگر داستان سرکلانتری است که در یک روز با انواع مراجعین و مشگلات آنها برخورد می کند و در این حین اتفاقاتی برای وی رخ می‌دهد...

این نمایش در سالن تجربه در مجموعه فرهنگسرای بهمن ساعت 17:30روی صحنه می‌رود.