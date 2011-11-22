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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

کارگاه پرورش قارچ در پیام ‌نور نیشابور برگزار شد

کارگاه پرورش قارچ در پیام ‌نور نیشابور برگزار شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول کانون علمی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور نیشابور از برگزاری کارگاه آموزشی پرورش قارچ ویژه دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

حسین آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این کلاس‌ها تمام مراحل پرورش قارچ از تهیه بستر و استریلیزه کردن اتاق‌، شناساندن انواع بیماری‌ها و نحوه داشت و نگهداری و شرایط آن در قبل از برداشت به دانشجویان آموزش داده شد.

وی اظهار داشت: روش‌های کاشت بذر در آزمایشگاه و خودکفایی در تولید بذر و آشنایی دانشجویان با انواع بیماری‌ها از دیگر برنامه‌های این دوره بود.

وی هدف از برگزاری این دوره را آموزش کامل دانشجویان در کارآفرینی کوچک برای پرورش قارچ دانست.

آذر برگزاری کارگاه کاربرد موقعیت‌یاب جغرافیایی، کارگاه پرورش گل‌ها و گیاهان زینتی و آپارتمانی و دوره کارآفرینی مقدماتی را نیز از برنامه‌های آینده هسته علمی حوزه بسیج دانشجویی عنوان کرد.

کد مطلب 1466708

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