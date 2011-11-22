کارگاه پرورش قارچ در پیام ‌نور نیشابور برگزار شد

حسین آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این کلاسها تمام مراحل پرورش قارچ از تهیه بستر و استریلیزه کردن اتاق، شناساندن انواع بیماریها و نحوه داشت و نگهداری و شرایط آن در قبل از برداشت به دانشجویان آموزش داده شد.
وی اظهار داشت: روشهای کاشت بذر در آزمایشگاه و خودکفایی در تولید بذر و آشنایی دانشجویان با انواع بیماریها از دیگر برنامههای این دوره بود.
وی هدف از برگزاری این دوره را آموزش کامل دانشجویان در کارآفرینی کوچک برای پرورش قارچ دانست.
آذر برگزاری کارگاه کاربرد موقعیتیاب جغرافیایی، کارگاه پرورش گلها و گیاهان زینتی و آپارتمانی و دوره کارآفرینی مقدماتی را نیز از برنامههای آینده هسته علمی حوزه بسیج دانشجویی عنوان کرد.
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