ضرورت ضمانت اجرا برای مقررات ملی ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفرانی امروز در سومین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان، اظهار داشت: مقررات ملی ساختمان بسیار خوب تنظیم و تدوین شده است اما متأسفانه نبود ضمانت اجرایی باعث شده تا در بخش مسکن همواره شاهد تخلفات باشیم.

وی با بیان اینکه اگر به مقررات 20 گانه ملی ساختمان توجه شود مشکلات بخش مسکن و ساختمان از هر لحاظ مرتفع می‌شود، افزود: تا زمانی که یک پدیده اجتماعی نباشد نیازی به تدوین قوانین نیست پس زمانی که قوانین تدوین شد یک پدیده اجتماعی رخ می‌دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه قوانینی که تصویب شد مربوط به عام و خاص نیست بلکه باید همه آنرا رعایت کنند پس الزام یک امر قانونی است و به تنهایی اجرا نمی‌شود، گفت: پس زمانی که اجرای قانون الزام آور شد باید ضمانت اجرایی نیز در کنار آن قرار گیرد.

وی افزود: مقررات ملی ساختمان نیز این گونه است که الزام در آن وجود دارد اما ضمانت اجرایی ندارد و زمانی هم که ابزار ضمانت در قانون وجود نداشته هیچ‌کس از قوانین تبعیت نمی‌کند بنابراین از دولت می‌خواهیم که فکری برای ضمانت اجرایی مقررات ملی ساختمان کند.

غفرانی به صنعتی سازی و ارتباط مستقیم آن با مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: باید سنتی سازی را از چرخه ساخت و ساز کشور خارج کنیم چرا که در صنعتی سازی مصرف بهینه انرژی دراین گونه ساختمان‌ها با استفاده از امکانات به کار رفته در آن به خوبی اجرا می‌شود.



وی با اشاره به اینکه در صنعتی سازی ساختمان علاوه بر بالا رفتن سرعت ساخت و ساز، پایداری، عمر طولانی و استحکام را نیز در زمان کوتاه به دست می‌آوریم، افزود: امید است با توجه مسئولان و به ویژه مهندسان کشور بتوانیم این روش‌های سنتی سازی را تعطیل کنیم و صنعتی سازی را در کل چرخه ساخت و ساز حاکم کنیم.



غفرانی بابیان اینکه در صنعتی سازی نباید از مشارکت مردم مغفول ماند، بیان کرد: در صنعتی سازی مهندسان کشور باید مقوله صنعتی سازی و مصرف بهینه انرژی را نهادینه کرده و از امکانات بالقوه آن استفاده کنند.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تصریح کرد: یعنی تا زمانی که مردم در صنعتی سازی مشارکت نداشته باشند کشور به هدف بزرگ صنعتی سازی نخواهد رسید بنابراین مردم باید به این باور برسند که استفاده بهینه از انرژی در صنعتی سازی هم به نفع خود و هم به نفع کشور و محیط زیست است.

شاکری مدیرعامل شرکت نمایشگاهی نیاک نیز در آغاز افتتاح سومین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان، گفت: در سومین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان 150 شرکت مستقیما در این نمایشگاه حضور دارند.



وی افزود: در این نمایشگاه که از 1 تا 4 آذرماه در مصلی تهران ادامه خواهد داشت همایش و کارگاه های آموزشی با همکاری سازمان‌ها و مؤسسات برگزار خواهد شد.



وی تصریح کرد: امیدواریم که این نمایشگاه علاوه بر نشان دادن فعالیت‌های شرکت‌های فعال به شیوه صنعتی در بحث نوین و تئوری این شیوه مهم گام‌های مؤثری بردارد.