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۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۰

فیلمبرداری فیلم ‌"بچگیتو فراموش نکن" امروز آغاز می‌شود

فیلمبرداری فیلم ‌"بچگیتو فراموش نکن" امروز آغاز می‌شود

فیلمبرداری‌ فیلم سینمایی "بچگیتو فراموش نکن" به کارگردانی جلال فاطمی و تهیه‌کنندگی محمد حسن نجم از امروز دوم آذر ماه در منطقه شهرک غرب آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مراحل پیش تولید، فیلمبرداری "بچگیتو فراموش نکن" که پیشتر "دشمن عزیز" نام داشت، روز چهارشنبه دوم آذر ماه با حضور بهاره رهنما، بهنام تشکر و پارسا مشیری در جلوی دوربین و در منطقه شهرک غرب آغاز می‌شود.

در این فیلم که موضوعی کودکانه دارد بازیگرانی چون اکبر عبدی، فرهاد آئیش، بهاره رهنما، بهنام تشکر، مهران رنجبر، مهران رجبی، مائده طهماسبی، مریم سلطانی و پارسا مشیری، سوگل نصرتی به همراه حامد کیازال (بازیگران خردسال) نقش آفرینی می‌کنند.

فیلمنامه "بچگیتو فراموش نکن" که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید می‌شود توسط آرش برهانی نوشته شده و از سوی علی دین‌محمدی و جلال فاطمی بازنویسی شده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده  است: زود بزرگ شدن و به آدم بزرگ‌ها ملحق شدن آرزوی هر کودکی است ... در صورتی که کودکان نمی‌دانند که چقدر دنیای کودکی که در آن هستند از دنیای آدم‌ بزرگترها بهتر و زیباتر و معصوم‌تر است ... و افسوس وقتی متوجه این موضوع می‌شوند که بزرگ‌ شده‌اند و مجالی برای بازگشت به کودکی ندارند ...

- فیلم سینمایی "گشر" به کارگردانی وحید وکیلی فر ساعت 17:30 روز شنبه پنج آذرماه جاری در سالن نعمت حقیقی خانه سینما ایران به روی پرده می رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نظام، قباد و جهان سه مرد هستند که به امید روزهای بهتر برای کار به یک منطقه صنعتی آمده‌اند. شرایط زندگی آنجا آنها را به دوستان نزدیک و همخانه تبدیل کرده است. با وجود سختی زندگی در این منطقه، این سه نفر با امید و آرزو به روزهای در پیش رو می اندیشند.
 
- مراسم افتتاحیه فیلم "بدرود بغداد" ساخته مهدی رحمانی از ساعت 15:30 روز پنجشنبه سوم آذر 1390 و با حضور بازیگران و کلیه عوامل سازنده فیلم، در سالن فردوسی موزه سینما برگزار خواهد شد. "بدرود بغداد" نماینده سینمای ایران در اسکار 2011 بود که در گروه مخاطب خاص سینماهای ایران، اکران عمومی خواهد شد.
کد مطلب 1466712

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