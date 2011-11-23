به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان مراحل پیش تولید، فیلمبرداری "بچگیتو فراموش نکن" که پیشتر "دشمن عزیز" نام داشت، روز چهارشنبه دوم آذر ماه با حضور بهاره رهنما، بهنام تشکر و پارسا مشیری در جلوی دوربین و در منطقه شهرک غرب آغاز می‌شود.

در این فیلم که موضوعی کودکانه دارد بازیگرانی چون اکبر عبدی، فرهاد آئیش، بهاره رهنما، بهنام تشکر، مهران رنجبر، مهران رجبی، مائده طهماسبی، مریم سلطانی و پارسا مشیری، سوگل نصرتی به همراه حامد کیازال (بازیگران خردسال) نقش آفرینی می‌کنند.

فیلمنامه "بچگیتو فراموش نکن" که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید می‌شود توسط آرش برهانی نوشته شده و از سوی علی دین‌محمدی و جلال فاطمی بازنویسی شده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: زود بزرگ شدن و به آدم بزرگ‌ها ملحق شدن آرزوی هر کودکی است ... در صورتی که کودکان نمی‌دانند که چقدر دنیای کودکی که در آن هستند از دنیای آدم‌ بزرگترها بهتر و زیباتر و معصوم‌تر است ... و افسوس وقتی متوجه این موضوع می‌شوند که بزرگ‌ شده‌اند و مجالی برای بازگشت به کودکی ندارند ...

- فیلم سینمایی "گشر" به کارگردانی وحید وکیلی فر ساعت 17:30 روز شنبه پنج آذرماه جاری در سالن نعمت حقیقی خانه سینما ایران به روی پرده می رود.



در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نظام، قباد و جهان سه مرد هستند که به امید روزهای بهتر برای کار به یک منطقه صنعتی آمده‌اند. شرایط زندگی آنجا آنها را به دوستان نزدیک و همخانه تبدیل کرده است. با وجود سختی زندگی در این منطقه، این سه نفر با امید و آرزو به روزهای در پیش رو می اندیشند.