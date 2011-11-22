بازی با مس شش امتیازی است/ ملوان به هوادارانش تکیه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حبیبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تیم ملوان برای بازی فردا مقابل مس کرمان آمادگی کامل دارد اما با توجه به اینکه این بازی برای دو تیم از حساسیت جدولی برخوردار است، بازی سختی می تواند باشد.

وی تصریح کرد: روند رو به رشد ملوان را ادامه می دهیم و باید خودمان را به شرایط سال قبل تیم در نیم فصل برسانیم.

حبیبی یادآورشد: علیرضا دغاغله سه اخطاره است و نمی تواند در بازی حضور داشته باشد وعلی جراح کار نیز به دلیل مصدومیت نمی تواند ملوان را در این بازی همراهی کند.

حبیبی گفت: درگیری پور غلامی سرمربی تیم با لیدرها را تکذیب می کنم چرا که وی رابطه خوبی با لیدرها دارد و کادر تیم هر هفته با لیدرها جلسه دارد و بدون حضور آنها در کنار هواداران تیم، به جایی نمی رسیم.

وی دفاع ملوان را نهمین خط دفاعی لیگ دانست و گفت: تعداد گل تیم بیشتر بوده ولی این دلیل بر ضعیف بودن خط دفاعی نیست.

مربی تیم ملوان ادامه داد:مس کرمان و مس سرچشمه هر دو تیم های خوبی هستند و لایق بهتر از این هستند.

وی گفت: امیدواریم دو سه بازیکن در نیم فصل به تیم جذب کنیم.