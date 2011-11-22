یاد و خاطره شهدای اقتدار در شهریار گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار شهرستان شهریار با حضور حجت الاسلام خاتمی امام جمعه شهریار، سید عباس جوهری فرماندار و دیگر مسئولان به همراه آحاد مردم شهید پرور این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که از طرف ستاد گرامیداشت شهدای اقتدار شهرستان شهریار برپا شده بود، حجت الاسلام حسن زاده، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به فداکاری های شهید مقدم در دوران دفاع مقدس، موفقیت های این افراد را نتیجه توسل به اهل بیت(ع) برشمرد.

در حاشیه برگزاری این مراسم فرماندار شهرستان شهریار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و تبریک فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: از شهدای اقتدار حادثه انفجار زاغه مهمات ملارد، چهار نفر از شهریار بودند که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

سید عباس جوهری افزود: در این زمینه برای این شهدا مراسم تشییع جنازه در شهریار برگزار شد که با حضور باشکوه شهروندان شهید پرور این شهرستان، بار دیگر وحدت و یکدلی مردم به گوش جهانیان رسید.

وی یادآور شد: جوانانی که در این حادثه شهید شدند، از جوانان ارزشی و دارای مدارک تحصیلی بالا و متخصص، با اخلاص و متدین بودند.

این مسئول گفت: در بازدید از خانواده های این شهدا، مادر یکی از شهدای حادثه اخیر اعلام کرد که من چهار فرزند دیگرم را نیز در راه دفاع از اسلام و کشورم حاضرم که فدای نظام و انقلاب کنم.

جوهری افزود: در جامعه امروزی جوانان در عرصه دفاع و مقابله با تهدیدات دشمن در بخش سخت افزاری و نرم افزاری، سنگرهای خوبی را درست کرده اند و آماده باش هستند.

فرماندار شهرستان شهریار اظهار داشت: جوانان امروزی با بصیرت هستند و قطعا با الهام از عاشورا و کربلا به تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی با دشمنان می جنگند.