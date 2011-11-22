گمانه زنی ها درباره انتخاب اعضای کابینه/ روابط لیبی با الجزایر تیره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، یک منبع وابسته به شورای انتقالی لیبی اعلام کرد: "اسامه الجوالی" رئیس شورای نظامی "الزنتان" به عنوان وزیر دفاع انتخاب شده است.

منبع فوق بیان کرد: "ابراهیم الدباشی" به عنوان وزیر خارجه،"علی الترهونی" به عنوان وزیر دارایی و"حسن زقلام" به عنوان وزیر نفت انتخاب شده است.

خبر دیگر اینکه"محمد العلاقی" وزیر دادگستری لیبی اعلام کرد: سیف الاسلام قذافی را به دادگاه بین المللی جنایی تحویل نخواهیم داد.

از سوی دیگر "لویس مورینو اوکامبو" دادستان دادگاه بین المللی جنایی گفت : در صورتی که دستگاه قضایی لیبی توان محاکمه سیف الاسلام پسر سرهنگ مقتول را داشته باشد نیازی به محاکمه وی در دادگاه لاهه نیست.

خبر دیگر اینکه "محمود شمام" وزیر اطلاع رسانی لیبی از مواضع امارات متحده عربی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در قبال کشورش قدردانی کرد.

از سوی دیگر برخی منابع اعلام کردند: مقامات امنیتی لیبی جدید به کارمندان گمرک و مبادی زمینی،دریایی و فرودگاهها دستور داده اند که مانع حضور اتباع الجزایری به این کشور شوند زیرا الجزایری ها را خطری برای امنیت و آینده خود می دانند.