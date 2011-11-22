76 برنامه طی هفته بسیج در شهرستان نهبندان اجرا می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بخشی در خصوص برنامه های هفته بسیج در نهبندان اظهارداشت: بسیج پس از دوران دفاع مقدس در تمام عرصه‌ ها خط ‌شکن بوده و در تمام برنامه‌ های فرهنگی و سازندگی نقش بسزایی را ایفا کرده است.

وی اظهار داشت: امروزه بسیج یکی از مصادیق بارز شجره طیبه است و جایگاه بسیج، تزریق و اشاعه بصیرت و آگاهی آن در جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نهبندان، تلاش در جبهه فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ‌ های اسلامی در بین مردم به ویژه نسل جوان را در جامعه ضروری دانست و افزود: دشمن در جنگ نرم درصدد ایجاد اختلاف بین مردم و ولایت و ضربه زدن به بدنه اعتقادات اسلامی جوانان است که اشاعه و نهادینه شدن این فرهنگ ‌های ارزشی می ‌توانند بهترین سلاح برای مقابله با جنگ نرم دشمن باشد.

بخشی برگزاری همایش بهشت خانواده، نمایشگاه عفاف و حجاب، ویزیت رایگان آحاد مردم در مراکز بهداشتی و درمانی، سرکشی از خانواده های شهدای و ایثارگران، یادواره شهدای بسیج و دانشجو و همایش سرگروههای طرح صالحین را از جمله عمده برنامه های هفته بسیج در نهبندان ذکر کرد.

وی توزیع جهیزیه به نوعروسان نیازمند و خدمت به خانواده های شهدا، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، اعزام تیم ها و گروههای پزشکی به مناطق محروم شهرستان، همایش مشترک ائمه جماعات و فرماندهان پایگاههای بسیج، همایش امر به معروف و نهی از منکر و همایش نقش اصناف در بسیج را از دیگر این برنامه برشمرد.

فرمانده بسیج ناحیه نهبندان گفت: در هفته بسیج افتتاح نمایشگاه کتاب هفته بسیج با نام یادگار ماندگار، برگزاری یادواره‌های شهدا، بهره برداری از چهار پروژه عمرانی و خدماتی اردوی رزمی تبلیغی، همایش سادات و همایش تکریم از خانواده‌های شهدا برگزار می شود.

وی از تجمع بسیجیان و نمایش اقتدار همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در پنجم آذر ماه خبر داد و گفت: این تجمع با نام همایش بزرگ فداییان انقلاب جهانی اسلام در حمایت از موج بیداری اسلامی و مظلومان آمریکا و اروپا و جنبش وال استریت و در پاسخ به شیطنت های استکبار جهانی برگزار می ‌شود.