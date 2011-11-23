تفکرات و دیدگاه بسیج در سینما تاریخ مصرف ندارد

جمال شورجه درباره نبود آثار سینمایی با موضوع بسیجی و نقش بسیجیان در جامعه به خبرنگار مهر گفت: هر فیلمسازی بر اساس دغدغه خود فیلم می‌سازد یا او نگرانی اجتماعی دارد و یا در ارتباط با مباحث تاریخی و انقلاب فیلم می‌سازد.

وی افزود: تفکر بسیجی، عدالت محور، اخلاق محور، ضد استعمار و همراه با سازندگی است. فیلمسازی می‌تواند یک اثر با توجه به نقش بسیجیان در جامعه بسازد که دارای چنین تفکراتی باشد. به همین دلیل سینما نیازمند هنرمندانی دغدغه‌مند است.

این کارگردان سینما ادامه داد: تفکرات بسیجی را به لحاظ داستانی و هنری می‌توانیم پرورش دهیم، اما باید بدانیم چه افرادی با دغدغه‌های مشخصی می‌توانند این جذابیت را بیشتر کنند. به طور نمونه ده نمکی با ساخت فیلم "اخراجی‌ها" با زبان خاص خود و حضور بازیگران خوب، سوژه دفاع مقدس را با زبان طنز و کمدی مطرح کرد که مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: ساخت فیلم با موضوع بسیج و نقش بسیجیان نیز می تواند با داشتن یک داستان خوب و ایجاد جذابیت‌های لازم مورد استقبال قرار گیرد.

شورجه در ارتباط با ضرورت توجه به فیلم هایی با محوریت بسیج گفت:ما باید به تعریفی از سینمای بسیجی برسیم. تفکرات و دیدگاه بسیج تاریخ مصرف ندارد و می‌توان هر زمانی در سینما به آن پرداخت کرد. همه الزامات یک کشور همچون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، پیشرفت در مباحث علمی، هوا و فضا، پزشکی و... ناشی از تفکر بسیجی است.

وی افزود: چرا زمانی که می‌خواهیم تصویری از یک بسیجی نشان دهیم حتماً باید یک رزمنده در لباس جنگ تصور کنیم. رزمنده می‌تواند بعد از جنگ وارد سنگر سازندگی شود و این مسیر را انتخاب کند. تمام زیر ساخت‌ها و منابع نشات گرفته از تفکر بسیجی است.

این کارگردان سینما تاکید کرد: سازندگی نیز دفاع از کشور محسوب می‌شود که از دیدگاه یک بسیجی می‌آید. نشان دادن چنین تصویرهایی را نیز می‌توان در سینما به عنوان نقش بسیجیان نشان داد. سینمای ما به این نشانه‌ها نیاز دارد و می‌تواند این کم توجهی را با ساخت چنین آثاری با رویکردهای بسیجی جبران کرد.