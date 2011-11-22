الگوگرفتن از شهدا تعالی روزافزون جامعه را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رافع خویوز در مراسم اعزام دانش آموزان دبیرستانی شهرستان سروآباد به اردوی راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور اظهار داشت: ترویج مبانی دینی و اعتقادی و الگوگرفتن از راه و آرمان های والای شهدا تعالی و عزت روزافزون جامعه را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر لزوم توجه جوانان و نوجوانان به آرمان های والای شهدای هشت سال دفاع مقدس، یادآور شد: با نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به آسانی می توان در برابر توطئه ها و هجمه های دشمنان نظام ایستادگی کرد چرا که فرهنگ و مکتب شهدا والاترین فرهنگ در جامعه است.

فرمانده سپاه شهرستان سروآباد خطاب به دانش آموزان این شهرستان عنوان کرد: باید منویات عالمانه مقام معظم رهبری همواره آویزه گوش جوانان بوده و در برهه های زمانی مختلف زندگی خویش از این رهنمودهای گهربار بهره گیرند.

وی تهذیب، تحصیل و ورزش را سه خواسته مقام معظم رهبری از دانش آموزان و جوانان ایران اسلامی عنوان کرد و افزود: اگر جوانان ایران اسلامی رهنمودهای والای مقام معظم رهبری را همواره مورد نظر داشته باشند از هرگونه توطئه افکنی و دسیسه شوم دشمنان به دور خواهند بود.

در ادامه این مراسم که با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان سروآباد برگزار شد جمعی از دانش آموزان دبیرستانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.