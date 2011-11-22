  1. استانها
  2. کردستان
۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

فرمانده سپاه سروآباد:

الگوگرفتن از شهدا تعالی روزافزون جامعه را به دنبال دارد

الگوگرفتن از شهدا تعالی روزافزون جامعه را به دنبال دارد

سروآباد - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه سروآباد الگوگرفتن از شهدا را باعث تعالی و پیشرفت روز افزودن جامعه در حوزه های مختلف عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رافع خویوز در مراسم اعزام دانش آموزان دبیرستانی شهرستان سروآباد به اردوی راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور اظهار داشت: ترویج مبانی دینی و اعتقادی و الگوگرفتن از راه و آرمان های والای شهدا تعالی و عزت روزافزون جامعه را به دنبال دارد.

وی با تاکید بر لزوم توجه جوانان و نوجوانان به آرمان های والای شهدای هشت سال دفاع مقدس، یادآور شد: با نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به آسانی می توان در برابر توطئه ها و هجمه های دشمنان نظام ایستادگی کرد چرا که فرهنگ و مکتب شهدا والاترین فرهنگ در جامعه است.

فرمانده سپاه شهرستان سروآباد خطاب به دانش آموزان این شهرستان عنوان کرد: باید منویات عالمانه مقام معظم رهبری همواره آویزه گوش جوانان بوده و در برهه های زمانی مختلف زندگی خویش از این رهنمودهای گهربار بهره گیرند.

وی تهذیب، تحصیل و ورزش را سه خواسته مقام معظم رهبری از دانش آموزان و جوانان ایران اسلامی عنوان کرد و افزود: اگر جوانان ایران اسلامی رهنمودهای والای مقام معظم رهبری را همواره مورد نظر داشته باشند از هرگونه توطئه افکنی و دسیسه شوم دشمنان به دور خواهند بود.

در ادامه این مراسم که با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان سروآباد برگزار شد جمعی از دانش آموزان دبیرستانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

کد مطلب 1466741

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها