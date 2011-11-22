مانور مقابله با بحرانهای آبرسانی در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مانور هلال احمر استان، مرکز اورژانس، سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی، نیروی انتظامی و راهنمایی ورانندگی نیز حضور داشتند پس از ایجاد حادثه صوری، گروهای امداد برای مهار آن وارد عمل شدند.

گروههای رفع حوادث آب نیز حادثه صوری ایجاد شده را در یک اقدام سریع مهار وگروههای دیگر با توزیع آبرسانی سیار بوسیله تانکر و آب بسته بندی در امداد رسانی به حادثه فرضی ایجاد شده کمک کردند. در این مانور واحد آزمایشگاه آب نیز همراه اکیپ برای پایش آب توزیعی بین اهالی حضور داشت.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان این مانور از سوی مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو همزمان در پنج استان دیگر از جمله آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان وبلوچستان، کردستان ومرکزی اجرا شد.

حسین خادمی هدف از اجرای این مانور را ایجاد آمادگی هر چه بیشتر کارکنان شرکت آب و فاضلاب جهت تامین آب در زمان وقوع حادثه، تمرین همکاری و ارزیابی هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و بررسی آسیب پذیری تجهیزات و توانمندیها و تشخیص خلاء های موجود اعلام کرد و گفت: خوشبختانه این مانور نشان داد که میزان آمادگی همکاران در شرکت آب وفاضلاب برای مدیریت ومقابله با بحران رضایت بخش است به طوریکه در اجرای مانور اخیر مامورین شرکت آب وفاضلاب موفق شدند بحران فرضی را در مدت زمان کمتر از 15 دقیقه مدیریت و مهار کنند.

وی عنوان کرد: در این مانور چهار اکیپ به سرپرستی معاونت بهره برداری شرکت و دو دستگاه تانکر یکدستگاه جرثقیل، ژنراتور و خودرهای اتفاقات شرکت آب وفاضلاب و همچنین تجهیزات و ماشین آلات هلال احمر، اورژانس بندرعباس و نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی نیز حضور داشتند و از اکیپهای بخش خصوصی برای اجرای هر چه بهتر مانور استفاده شد.

خادمی اظهار کرد: در این مانور که برای اولین بار انجام می گرفت سعی شد تا به طور واقعی برگزار شود.

در این مانور نشت واقعی گاز کلر و شکستگی شیر آلات مخازن دامایی موجب قطع آب شرب بخشی از شهروندان در شهر بندرعباس شد.

در این مانور علاوه بر ارزیابی میزان آمادگی شرکت اب وفاضلاب جهت تامین آب شهرها در زمان وقوع بحران موجب تمرین همکاری بین سازمانی وارزیابی کارایی افراد شد در این مانور آبی پوشان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و مجموعه ای از کارشناسان فنی و بهره برداری، بسیج، روابط عمومی و خدمات تلاش کردند تا حادثه را مهار کنند و آمادگی خود را برای ایجاد وضعیت مطمئن و مطلوب برای آب رسانی به شهرهای استان نشان بدهند.