طالبان پاکستان اعلام آتش بس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طالبان در پاکستان اعلام کرد دیگر با نیروهای دولتی نخواهد جنگید و با اسلام آباد اعلام آتش بس می کند.
این گروه تروریستی هدف از اعلام آتش بس را کمک و حمایت از گفتگوهای صلح اعلام کرده است.
گروه طالبان در پاکستان از انصراف خود از ادامه جنگ در این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طالبان در پاکستان اعلام کرد دیگر با نیروهای دولتی نخواهد جنگید و با اسلام آباد اعلام آتش بس می کند.
این گروه تروریستی هدف از اعلام آتش بس را کمک و حمایت از گفتگوهای صلح اعلام کرده است.
نظر شما