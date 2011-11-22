طالبان پاکستان اعلام آتش بس کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، طالبان در پاکستان اعلام کرد دیگر با نیروهای دولتی نخواهد جنگید و با اسلام آباد اعلام آتش بس می کند.

این گروه تروریستی هدف از اعلام آتش بس را کمک و حمایت از گفتگوهای صلح اعلام کرده است.