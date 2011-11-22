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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

فرهان ادهان:

شرکت های ترکیه ای وارد تحریم علیه ایران نمی شوند

شرکت های ترکیه ای وارد تحریم علیه ایران نمی شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ترکیه ای زفیرا، کشورهای ایران و ترکیه را دوست و برادر خواند و تاکید کرد: شرکت های ترکیه ای وارد تحریم های بین المللی علیه ایران نمی شوند.

به گزارش خبرگزار ی مهر، فرهان ادهان ظهر سه شنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان میراث فرهنگی استان افزود: زفیرا شرکتی متشکل از چند شرکت قدرتمند سرمایه گذاری ترکیه است که مانند بسیاری از گروه های دیگر ترکیه تا کنون تحریم علیه ایران را نپذیرفته است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد کشور ترکیه نیز در قبال ایران دوستانه است، افزود: اینکه سرمایه گذاران و شرکت های ترک با ایران همکاری دارند از نظر ما نقطه عطفی در رد کردن فشارهای سیاسی علیه کشور ایران به شمار می رود.

ادهان با بیان اینکه ما همواره هر کمکی توانسته ایم به ایران کرده ایم، یادآور شد: در هیچ برهه ای از زمان ما یکی بودنمان با ایران را از دست نداده و مصرانه روی آن ایستاده ایم.

وی اظهار داشت: تبلیغات منفی رسانه های غربی در بد نشان دادن چهره کشور ایران برای ما ناراحت کننده است اما ارتباطات دوستانه کشور ترکیه و ایران با این تبلیغات خدشه پذیر نخواهد شد.

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ترکیه ای زفیرا امیدواری کرد: با ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در ایران، مبادلات و ارتباطات دو جانبه ایران و ترکیه بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

گفتنی است، شرکت سرمایه گذاری بین المللی زفیرا از مجموع قدرتمندترین شرکت های ترکیه تشکیل شده که در سفر خود به آذربایجان شرقی ظهر سه شنبه از روستای تاریخی کندوان و برخی از مناطق گردشگری استان بازدید کرده و دیداری با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان داشت.

کد مطلب 1466748

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