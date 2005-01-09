نوجوانان كتابخوان ايراني به سفر دور دنيا مي روند

به گزارش خبرنگاركتاب مهر ، ويژگي اين مجموعه ، بهره گيري از اطلاعات جديد كشورهاي مختلف جهان است و تاكنون هفت مجلد ازاين مجموعه ، آماده ي انتشار شده كه به گفته ي ناشراگر كاغذ مورد نياز براي چاپ اين آثار تامين شود ، اولين سري از آنها تا پايان همين ماه روانه ي كتاب فروشي ها مي شود.
به گزارش مهر، در اولين سري ازكتابهاي مجموعه ملل امروز، برخي ازكشورهاي همسايه ي ايران و كشورهاي عربي اسلامي وهمچنين كشورژاپن ، يونان و آمريكا معرفي شده اند. كتابهاي اين مجموعه دربرگيرنده ي گاهشمار، جديد ترين آمارهاي اقتصادي وجامعه شناختي و نمايه اي جامع است . ازمهمترين ويژگي مجموعه ملل امروز ، ذكرجديد ترين اطلاعات مربوط به تحولات دوكشورافغانستان وعراق است .
اين مجموعه به زبان انگليسي منتشرشده است وتاكنون هفت مجلد از آن به همت فاطمه شاداب ترجمه شده است . از نويسندگان اين كتاب مي توان به لورل كورنا، پاتريشيا نتزلي ، دان ناردو، ماكوس وب و ويليام كودوين اشاره كرد.
نظر شما