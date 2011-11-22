یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان در بوشهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن سینمای جوان بوشهر در حاشیه آغاز به کار این جشنواره در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از 950 اثر ارسالی به دبیرخانه، 45 عکس، 49 فیلم، 16 فیلمنامه و 9 پوستر برگزیده شدند .

مجید فائقیان افزود: در این جشنواره علاوه بر پخش فیلمهای مستند هنرمندان جوان، فیلمهای منتخب بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران هم به نمایش در می آید .

وی افزود: کارگاه تخصصی عکس، نشست عکاسان و طراحان پوستر، عکاسی از بافت قدیم بوشهر و بازدید از موزه شهید رئیسعلی دلواری از برنامه های جانبی این جشنواره است .

فائقیان گفت: در این جشنواره هنرمندانی از استانهای اصفهان کهکیلویه و بویر احمد چهار محال و بختیاری، بوشهر، فارس و یزد در چهار بخش فیلم فیلمنامه پوستر و عکس به مدت سه روز با هم رقابت می کنند .