تقدیر از حضور پرشور بسیجیان آذربایجان غربی در رزمایش فدائیان انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه و استاندار آذربایجان غربی با صدور بیانه ای مشترک از حضور پرشور بسیجیان در رزمایش 60 هزار نفری فدائیان انقلاب جهانی اسلام قدر دانی کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: هفته بسیج تداعی کننده تلاش های جان بر کفان در هشت سال دفاع مقدس و یاد آور رشادت ها و ایثار و از جان گذشتگی غیور مردان بسیجی سرزمین عزیزمان ایران اسلامی است.

نهاد مردمی و انقلابی بسیج که با اهداف و آرمان های بلند امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری و شعارهای نجات بخش انقلاب اسلامی گره خورده است در هر زمان با درک شرایط و موقعیت انقلاب و کشور از هیچ گونه خدمت و یاری رسانی به نظام و کشور دریغ نمی ورزد.

در ادامه این بیانیه استاندار و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تبریک این مناسبت مهم ، از تمامی بسیجیان سر افراز و ولایتمدار استان که با حضور پرشور خود در رزمایش 60 هزار نفری فدائیان انقلاب جهانی اسلام حماسه ای دیگر آفریدند صمیمانه تقدیر و تشکر کرده و موفقیت همگان را در پیمودن راه شهدای والا مقام ، در راستای آرمان های بلند حضرت امام خمینی (ره) و در پرتو منویات مقام معظم رهبری از درگاه خداوند متعال مسئلت داشته اند.

سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز با صدور اطلاعیه ای از حضور گسترده و مقتدرانه بسیجیان در رزمایش فدائیان انقلاب جهانی اسلام تقدیر و آورده است: حضور با صلابت و با عظمت بسیجیان در رزمایش 60 هزار نفری در شهرستانهای ارومیه، خوی، مهاباد و تکاب که تجدید میثاقی دوباره با انقلاب و آرمان های حضرت امام خمینی(ره) و مقام عظمای ولایت بود به عنوان برگ زرین دیگری در دفتر خاطرات و افتخارات بسیج ثبت شد.

سپاه شهدا در طلیعه سی و دومین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین و در آغازین روز هفته مبارک بسیج که به شعار بسیج، ولایت و بیداری اسلامی مزین گشته این همه شور و شعور را پاس داشته و این حماسه عظیم را به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک گفته و از حضور با صلابت اساتید، طلاب، دانشجویان، دانش آموزان، فرهنگیان، اصناف، کارمندان، مهندسان، پزشکان، عشایر، هنرمندان و ورزشکاران بسیجی تقدیر و تشکر کرده است.