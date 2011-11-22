عملیات انتقال زائران حج تمتع به فرودگاه بین المللی ساری پایان یافت

موسی مشاءزمینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات برگشت حجاج از دوشنبه 23 آبانماه شروع شده بود که با به زمین نشستن پرواز ساعت 12 و 10 امروز سه شنبه یکم آذر ماه، این عملیات به اتمام رسید.

وی با بیان اینکه حدود پنج هزار زائر مازندرانی در این مدت وارد فرودگاه ساری شدند، گفت: به جهت تأخیرات زیاد پروازهای حج که مربوط به فرودگاه مبدأ بود امسال عملیات برگشت حجاج سختی های خاصی داشت.

مدیرکل فرودگاههای مازندران، در باره تسهیل وتسریع در روند خروج زائران از فرودگاه گفت: امسال از ورود مستقبلین به داخل سالن فرودگاه شدیدا جلوگیری که این اقدام سبب شد مسافران به آسانی و با سرعت از فرودگاه خارج شوند.

مشاءزمینی با اشاره به اینکه پروازهای برگشت حجاج توسط شرکت هواپیمایی ماهان در فرودگاه ساری انجام شد، گفت: حجاج مازندرانی با انجام 20 پرواز پس از انجام مناسک حج ابراهیمی به میهن بازگشتند.

وی گفت: اطلاعات مربوط به نشستن هواپیما، چک گذرنامه و تحویل بار حجاج از زمان نشستن نخستین پرواز تا آخرین پرواز به صورت پیام کوتاه به مسئولان دستگاههاو ادارات مرتبط با حج ارسال شده بود.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.