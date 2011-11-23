به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی با اعلام ثبت بیش از 171 میلیمتر بارش در استان تهران در 2 ماه نخست سال آبی 91-90، گفت: این میزان بارش در 11 ایستگاه باران سنجی استان ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران اظهارداشت: این میزان در مقایسه با 2 ماه نخست سال آبی گذشته 292 درصد افزایش نشان می دهد.

ارتقایی با اشاره به اینکه استان تهران در آبان ماه امسال 164میلی متر بارش را به خود اختصاص داد، گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 127 میلی متر بیشتر شده است.

به گفته وی بارش های استان تهران در آبان ماه سال گذشته و نیز دوره بلندمدت به ترتیب 4/37 و 7/32 میلی متر گزارش شده بود. همچنین میزان بارش ها در 2 ماه نخست سال آبی 90-89 حدود 6/43 میلی متر و در دوره بلندمدت نیز 8/44 میلی متر ثبت شده بود.

مدرعامل آب منطقه ای تهران با اشاره به کمترین و بیشترین بارش های منتهی به آبان ماه 90 در سطح استان تهران، اظهار داشت: رودک جاجرود و نساء کرج به ترتیب با 407 و 289 میلیمتر بیشترین بارش و ورامین و فیروزکوه به ترتیب با 57 و 98 میلیمتر کمترین بارش ها را تجربه کرده اند.