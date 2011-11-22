به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر کریمی ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان با بیان اینکه شهرداری باید بخشی از وظایف خود را برونسپاری کند، افزود: بدنه شهرداری زنجان بسیار حجیم است، بهطوری که در حال حاضر بیش از 3 هزار نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند که در مقایسه با سایر شهرداریها این تعداد کارمند و کارگر بسیار زیاد است.
وی ادامه داد: شاخص سنجش سود در شهرداری باید رضایتمندی شهروندان باشد و در همین رابطه نیز سرمایهگذاری صورت گیرد.
کریمی افزود: به هر میزان خدماترسانی به مردم ارتقاء یابد، قطعاً سود بیشتری عاید شهرداری خواهد شد.
نیازهای شهرداری بسیار گسترده بوده و عقبافتادگیها نیز قابل لمس است و این در شرایطی میباشد که توان مالی شهرداری محدودیت دارد.
کریمی ادامه داد: در این شرایط رسیدگی به درخواست و نیاز مردم نیز دشوار است، هر چند میتوان با برنامهریزی همه کاستیها را جبران کرد.
وی به جایگاه شوراهای اسلامی شهر برای برنامهریزی و مدیریت مناسب شهری اشاره کرد و یادآور شد: با تامل در قانون شوراها میتوان به این نکته رسید که ظرفیت بالایی برای این نهاد مردمی در نظر گرفته شده است و عملاً وظیفه مدیریت و نظارت بر امور شهری بر عهده شورای شهر است.
کریمی با اشاره به اینکه شورای شهر زنجان باید حیطه کاری خود را از نظارت بر عملکرد شهرداری فراتر کند گفت: مدیریت شهر از جمله تواناییهای تعریف شده برای این نهاد مردمی است که باید به این نکته توجه ویژهای شود.
معاون عمرانی استاندار زنجان با تأکید بر اینکه اعضاء شورای شهر باید از سیاسیکاری پرهیز کرده و به دنبال احقاق حق مردم باشند افزود: سیاستزدگی آفت نهادهای مردمی همچون شوراها تلقی میشود و اعضاء باید با دقت در امورات مواظب این آسیب باشند.
کریمی به ضرورت توسعه شهر زنجان بهعنوان مرکز استان اشاره کرد و یادآور شد: نحوه تعامل و کار در شهر زنجان باید الگویی برای سایر شهرها محسوب شود و نحوه کار شورا و شهرداری در این راستا حائز اهمیت است.
معاون عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اینکه برای انجام مطلوب وظایف باید از توانمندی بخش غیر دولتی بهره برد افزود: با ابتکار و استفاده از منابع غیر دولتی میتوان حجم خدمات ارائه شده در شهر را ارتقاء داد و لازمه این کار بسترسازی برای جذب اینگونه سرمایهها میباشد.
کریمی ادامه داد: 89 درصد از کارکنان شهرداری دارای مدرک دیپلم و زیردیپلم هستند که این موضوع نشاندهنده عدم ترکیب بهینه نیروهای انسانی فعال در شهرداری زنجان میباشد.
وی با اشاره به جذب نیرو در شهرداری از طریق آزمون، اظهار کرد: بر اساس تاکید مسئولان امر از این پس بهکارگیری نیرو در شهرداریها از طریق آزمون بوده و در همین رابطه شهرداری زنجان تا چند هفته آینده اقدام به جذب نیرو خواهد کرد.
معاون عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اینکه شهرداری زنجان نیاز به تقویت نرمافزاری دارد، افزود: باید در این خصوص تجدیدنظر شود.
کریمی با اشاره به وضعیت نامناسب گورستان زنجان، گفت: ظرفیت گورستانهای شهر کامل شده است و با توجه به وجود بهشترهرا در نزدیکی شهر اصرار داریم که اموات در محل جدید دفن شوند.
وی همچنین به اختصاص حدود 20 میلیارد تومان اعتبار برای عمران شهری زنجان اشاره کرد و گفت: این امر نشان دهنده ضرورت توجه به عمران شهری در نقاط مختلف از جمله مرکز استان است.
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