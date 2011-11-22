20 میلیارد ریال برای بازسازی امامزاده حسین(ع) قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر حجت السالام جواد مرادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح اقدامات فرهنگی و عمرانی در موقوفات استان اظهارداشت: به منظور مرمت و بازسازی محوطه داخلی امامزاده حسین(ع) قزوین خوشبختانه امسال 20 میلیارد ریال اختصاص یافته که در زمینه مرمت و بهسازی محوطه داخل حرم هزینه خواهد شد.

وی گفت: در این بازسازی نسبت به کف سازی یک هزار و 400 مترمربع محوطه داخلی و حیات حرم، تعمیر حوض، ترمیم سنگ های میراثی و قبور علماء، سرویس های بهداشتی اقدام لازم انجام می شود.

اجرای طرح جامع امامزاده حسین(ع) نیازمند اعتبار ملی

مرادی در خصوص طرح جامع حرم نیز بیان کرد: اجرای طرح جامع امامزاده حسین(ع) که بسیار پر هزینه و دراز مدت است نیازمند کمک های ملی است و تنها در صورتی قادریم این طرح بزرگ را اجرا کنیم که مصوبه هیئت دولت اجرایی شود.

این مسئول تصریح کرد: برای اجرای طرح جامع بیش از 220 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در سفر سوم هیئت دولت به استان در ردیف مصوبات قرار گرفته که امیدواریم در سفر چهارم نهایی شود.

وی گفت: برای تحقق این کار بزرگ نیازمند تملک منازل و واحدهای تجاری اطراف حرم و هماهنگی با میراث فرهنگی هستیم که در صورت تصویب اعتبار لازم در برنامه بلند مدت به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به مهمترین اقدامات فرهنگی انجام شده در هشت ماهه امسال یادآورشد: بزرگداشت هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات مرحله شهرستانی قرآن کریم، مراسم دهه کرامت در پنج شهرستان، تامین 35 جهیزیه زوجهای جوان و مشارکت در برپایی جشن ازدواج خانواده های نیازمند و محفل انس با قرآن از جمله کارهای انجام شده است.

وی تصریح کرد: در مدت هشت ماهه گذشته همچنین برگزاری دعای عرفه، تشکیل دوره های آموزشی ویژه مدیران و روسای اوقاف، هیئت امنای مساجد و بقاع متبرکه، تجلیل از خادمان مساجد، طرح مودت و گلریزان، غبار روبی امامزاده حسین(ع)، جشن عید قربان، عطرافشانی بقاع متبرکه و اجرای طرح خادمان افتخاری دانشجو از دیگر کارهای فرهنگی انجام شده است.

حجت الاسلام مرادی برپایی تورهای یک روزه به بقاع متبرکه و امامزاده ها را از برنامه های آینده این اداره اعلام کرد.