طنزپردازان مازندران گمنام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله محمدپور عصر دوشنبه در سومین محفل طنز در حلقه رندان در حوزه هنری مازندران با قدردانی ازحضور پرشورهنرمندان در این محفل ادبی گفت: قله هنر، طنز بوده و ما در مازندران طنزپردازان خوبی داریم که متاسفانه تعداد کثیری از آنها هنوز شناخته نشده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم تداوم این ویژه برنامه ها که با حضور طنزپردازان مطرح کشور برگزار می شود موجب شد که طنزپردازان این استان را شناسایی تا در عرصه ملی بدرخشند.

محمدپور ازبرگزاری کارگاه چندروزه طنز در آینده نزدیک خبر داد.

در این مراسم سید علی میرفتاح ناصر فیض، حسن شعبانی، عبدالجواد موسوی، عبدالرضا موسوی، جواد نوری و کاوه جوادیه اشعار طنزخود را خواندند.

علیرضا سعیدی کیاسری و رحمت الله حسن پور از جمله شاعران مازندرانی بودند که اشعاری را قرائت کردند.

