تعاونی های مرز نشین درمیان یک میلیون دلار صادرات داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ماهگلی بعد از ظهر سه شنبه در در نشست ساماندهی مبادلات مرزی شهرستان درمیان اظهارداشت: هم اکنون 199هزار نفر عضو تعاونی های مرز نشین خراسان جنوبی هستند.

وی اعضای تعاونی های مرز نشین درمیان را 15 هزار نفر عضو اعلام کرد و بیان داشت: تعاونی‌های مرزنشین در برقراری رفاه عمومی و رونق اقتصادی نقش بسزایی دارند.

وی با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ های مرزنشینان به واسطه برخورداری از امتیاز معافیت مالیاتی ابراز داشت: تعاونی‌ های مرزنشینان می ‌توانند به ازای جمعیت تحت پوشش خود اقدام به صادرات کرده و در مقابل از 65 قلم کالای تعیین شده که اغلب کالاهای اساسی هستند، برای تأمین معیشت خانواده‌های مرزنشین واردات داشته باشند.

ماهگلی اظهار داشت: از سال 83 مبلغ 11 میلیارد و 200 میلیون تومان به عنوان پاداش به غرفه ‌داران بازارچه‌ های مرزی استان پرداخت شده که سهم غرفه‌ داران بازارچه گلوردهدرمیان دو میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.

صادرات 30 میلیون دلار کالا از بازارچه مرزی درمیان

فرماندار درمیان نیز در این نشست گفت: در شش ماه نخست سال جاری 30 میلیون و 297 هزار دلار کالا از بازارچه گلورده این شهرستان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش شش درصدی دارد.

رجبعلی براتی کالاهای صادر شده از بازارچه مرزی درمیان را موتور سیکلت، مواد غذایی، آرد و خرما برشمرد و بیان کرد: صادرات این بازارچه به لحاظ وزنی 224 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

فرماندار درمیان ابراز داشت: همچنین در این مدت 408 کیلو و 600 گرم کنجد، ضایعات پلاستیکی و تخم اسپند به ارزش 154 هزار و 56 دلار از افغانستان به استان وارد شده است.

براتی ظرفیت صادرات سوخت از بازارچه درمیان را روزانه 200 هزار لیتر دانست و ادامه داد: در حال حاضر هشت پیله‌ ور در بازارچه گلورده به تبادل کالا با تجار افغانی فعالیت دارند.

وی ارتباط شفاف تعاونی های مرزنشینان با اعضا و ارائه گزارش عملکرد به سهامداران را عامل توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این تعاونی ها دانست.